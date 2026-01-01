Įdiek Ackee vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, į privatumą orientuota svetainės analitika, kuri seka lankytojus nepažeidžiant jų asmens duomenų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ackee
Ackee yra atvirojo kodo, „Node.js“ pagrindu sukurta analizės platforma, kuri veikia tik tavo serveryje. Ji naudoja daugiapakopį anonimizavimo procesą, siekiant pašalinti asmens identifikavimo duomenis iš lankytojų informacijos, vis dar teikiant prasmingas įžvalgas apie puslapių peržiūras, nukreipiančiuosius šaltinius, sesijų trukmę ir įrenginių tipus.
Skirtingai nei tradicinės analizės paslaugos, kurios saugo tavo lankytojų duomenis trečiųjų šalių infrastruktūroje, Ackee suteikia tau visišką tavo srauto duomenų nuosavybę. Jos minimalistinė sąsaja ir centralizuota „GraphQL“ API leidžia lengvai stebėti kelias svetaines ir integruoti analizės duomenis į pasirinktinius prietaisų skydelius ar ataskaitų teikimo sistemas – be slapukų pranešimų ar GDPR problemų.
Pagrindinės Ackee savybės
Privatumas nuo pat pradžių
Daugiapakopis anonimizavimas pašalina asmens duomenis prieš saugojimą, todėl gali rinkti naudingas įžvalgas – o tai gali padėti sumažinti slapukų juostų poreikį arba supaprastinti atitiktį, priklausomai nuo jurisdikcijos ir konfigūracijos.
Neribotas domenų skaičius
Stebėk tiek svetainių ir programų, kiek tau reikia, iš vienos valdymo panelės, be atskirų kainodaros lygių svetainėms arba srauto apribojimų.
GraphQL API
Centralizuota „GraphQL“ API leidžia tau programiškai išgauti analitinius duomenis į pasirinktinius prietaisų skydelius, ataskaitas ar trečiųjų šalių įrankius, neprisirišant prie integruotos vartotojo sąsajos.
Lengvas sekimo skriptas
Sekimo fragmentas minimaliai veikia tavo puslapių našumą, padėdamas išvengti puslapio greičio nuostolių, kurie atsiranda naudojant daugiau resursų reikalaujančias komercines analizės bibliotekas.
Pasirinktinis įvykių sekimas
Stebėk konkrečias vartotojų sąveikas, ne tik puslapio peržiūras, suteikdamas tau matomumą apie konversijas, mygtukų paspaudimus ir kitus reikšmingus veiksmus tavo svetainėse.
Kodėl verta naudoti Ackee Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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