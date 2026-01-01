Įdiek Isso vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas komentarų serveris tinklaraščiams ir statinėms svetainėms, be trečiųjų šalių stebėjimo.
Rinkis VPS planą Isso
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Isso
Isso yra lengvas, savitarnos komentarų serveris, sukurtas kaip privatumą gerbianti alternatyva Disqus ir panašioms trečiųjų šalių paslaugoms. Jis saugo visus komentarus SQLite duomenų bazėje jūsų pačių serveryje, pašalindamas trečiųjų šalių sekimo pikselius ir išorines JavaScript priklausomybes iš jūsų svetainės lankytojų naršyklių.
Skirtingai nei debesų komentarų paslaugos, kurios monetizuoja vartotojų duomenis, Isso saugo jūsų skaitytojų komentarus jūsų valdomoje infrastruktūroje. Jis palaiko Markdown formatavimą, komentarų gijas, el. pašto pranešimus, moderavimo eiles ir integruotą administratoriaus sąsają – viskas, ko reikia profesionaliai komentarų sistemai be talpinamų paslaugų privatumo kompromisų.
Pagrindinės Isso savybės
Privatumas nuo pat pradžių
Visi komentarai saugomi tavo paties SQLite duomenų bazėje, be jokių trečiųjų šalių sekimo scenarijų ar analitikos įrankių, įterpiamų į tavo lankytojų naršykles.
„Markdown“ komentaruose
Skaitytojai gali formatuoti savo komentarus naudodami Markdown, įskaitant paryškintą, pasvirusį tekstą, nuorodas ir kodo blokus, be jokios papildomos konfigūracijos.
El. pašto pranešimai
Gauk el. pašto pranešimus apie naujus komentarus ir atsakymus per SMTP, informuojant tave ir nereikalaujant skaitytojams kurti paskyrų.
Komentarų moderavimas
Laikyti komentarus moderavimo eilėje prieš paskelbiant, su pasirenkamu automatiniu patvirtinimu anksčiau patvirtintiems el. pašto adresams.
Administratoriaus žiniatinklio sąsaja
Integruota slaptažodžiu apsaugota administravimo sąsaja leidžia tau patvirtinti, redaguoti arba ištrinti bet kokį komentarą tiesiogiai neliečiant duomenų bazės.
Kodėl verta naudoti Isso Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu