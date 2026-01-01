Iki 69 % nuolaida Anki Sync Server Enhanced

Įdiek Anki Sync Server Enhanced vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių naudotojų paskyromis, automatinėmis atsarginėmis kopijomis ir integruota žiniatinklio valdymo panele.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Anki Sync Server Enhanced vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Anki Sync Server Enhanced

„Anki Sync Server Enhanced“ yra gamybai paruoštas „Docker“ atvaizdas, kuriame jūsų nuosavame VPS talpinamas oficialus „Anki“ sinchronizavimo protokolas, leidžiantis sinchronizuoti kortelių kalades tarp stalinių kompiuterių, „AnkiDroid“ ir „AnkiMobile“, nepriklausomai nuo „AnkiWeb“. Jis sukurtas iš oficialaus „Anki“ šaltinio ir automatiškai seka kiekvieną naują versiją.

Savarankiškas talpinimas leidžia jums kontroliuoti kiekvieną kortelę, peržiūrų istoriją ir medijos failą. Kelių vartotojų palaikymas, suplanuotos atsarginės kopijos su pasirenkamu S3 įkėlimu, „Prometheus“ metrika, „fail2ban“, užklausų ribojimas ir būsenos valdymo pultas yra pateikiami viename konteineryje — nereikia atskiros duomenų bazės ar išorinių paslaugų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Anki Sync Server Enhanced savybės

Daugelio vartotojų sinchronizavimas

Talpink iki 99 nepriklausomų besimokančiųjų viename VPS serveryje, kiekvienam suteikdamas atskirus prisijungimo duomenis ir izoliuotą duomenų saugyklą.

Automatinės duomenų kopijos

Kasdieniai visos kolekcijos archyvai su konfigūruojamu saugojimo laikotarpiu ir pasirenkamu įkėlimu į S3, MinIO arba Garage nuotolinėms kopijoms.

Integruotas valdymo skydelis

Žiniatinklio sąsaja iš pirmo žvilgsnio rodo serverio būseną, naudotojo duomenų dydį, paskutinio sinchronizavimo laikus, atsarginių kopijų istoriją ir tiesioginius žurnalus.

Prometheus metrikos

Atskleidžia sinchronizavimo operacijas, autentifikavimo sėkmės rodiklius, duomenų kiekį ir veikimo laiką Grafana prietaisų skydeliams ir įspėjimo srautams.

Sustiprintas saugumas

„Fail2ban“ integracija, užklausų dažnio ribojimas ir maišos slaptažodžių palaikymas apsaugo tavo galinį tašką nuo „brute-force“ atakų.

Kodėl verta naudoti Anki Sync Server Enhanced Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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