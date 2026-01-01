Įdiek Anki Sync Server Enhanced vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių naudotojų paskyromis, automatinėmis atsarginėmis kopijomis ir integruota žiniatinklio valdymo panele.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Anki Sync Server Enhanced
„Anki Sync Server Enhanced“ yra gamybai paruoštas „Docker“ atvaizdas, kuriame jūsų nuosavame VPS talpinamas oficialus „Anki“ sinchronizavimo protokolas, leidžiantis sinchronizuoti kortelių kalades tarp stalinių kompiuterių, „AnkiDroid“ ir „AnkiMobile“, nepriklausomai nuo „AnkiWeb“. Jis sukurtas iš oficialaus „Anki“ šaltinio ir automatiškai seka kiekvieną naują versiją.
Savarankiškas talpinimas leidžia jums kontroliuoti kiekvieną kortelę, peržiūrų istoriją ir medijos failą. Kelių vartotojų palaikymas, suplanuotos atsarginės kopijos su pasirenkamu S3 įkėlimu, „Prometheus“ metrika, „fail2ban“, užklausų ribojimas ir būsenos valdymo pultas yra pateikiami viename konteineryje — nereikia atskiros duomenų bazės ar išorinių paslaugų.
Pagrindinės Anki Sync Server Enhanced savybės
Daugelio vartotojų sinchronizavimas
Talpink iki 99 nepriklausomų besimokančiųjų viename VPS serveryje, kiekvienam suteikdamas atskirus prisijungimo duomenis ir izoliuotą duomenų saugyklą.
Automatinės duomenų kopijos
Kasdieniai visos kolekcijos archyvai su konfigūruojamu saugojimo laikotarpiu ir pasirenkamu įkėlimu į S3, MinIO arba Garage nuotolinėms kopijoms.
Integruotas valdymo skydelis
Žiniatinklio sąsaja iš pirmo žvilgsnio rodo serverio būseną, naudotojo duomenų dydį, paskutinio sinchronizavimo laikus, atsarginių kopijų istoriją ir tiesioginius žurnalus.
Prometheus metrikos
Atskleidžia sinchronizavimo operacijas, autentifikavimo sėkmės rodiklius, duomenų kiekį ir veikimo laiką Grafana prietaisų skydeliams ir įspėjimo srautams.
Sustiprintas saugumas
„Fail2ban“ integracija, užklausų dažnio ribojimas ir maišos slaptažodžių palaikymas apsaugo tavo galinį tašką nuo „brute-force“ atakų.
Kodėl verta naudoti Anki Sync Server Enhanced Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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