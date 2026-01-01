Įdiek CommaFeed vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas asmeninis RSS skaitytuvas, įkvėptas Google Reader, su spartiaisiais klavišais, mobiliosiomis programėlėmis ir tvarkingu trijų dalių išdėstymu.
Rinkis VPS planą CommaFeed
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CommaFeed
„CommaFeed“ yra greitas, lengvas asmeninis RSS skaitytuvas, aiškiai sukurtas pagal originalią „Google Reader“ vartotojo sąsają – trijų dalių išdėstymas, spartieji klavišai, momentinis sklaidos kanalų žymėjimas, OPML importavimas/eksportavimas ir dėmesys greičiui, o ne funkcijų pertekliui. Jis parašytas Java/Quarkus, veikia kaip vienas savarankiškas dvejetainis failas ir viską saugo įterptojoje H2 duomenų bazėje, todėl visas diegimas yra vienas konteineris ir vienas tomas.
Savarankiškai talpinant „CommaFeed“ savo VPS serveryje, tavo prenumeratos, perskaityta būsena ir pažymėti straipsniai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami SaaS sklaidos kanalų skaitytuvui. Vietinės „Android“ ir „iOS“ programėlės jungiasi tiesiogiai prie tavo egzemplioriaus per API, OPML leidžia laisvai migruoti tarp sklaidos kanalų skaitytuvų, o integruotas planuoklis atnaujina sklaidos kanalus fone be išorinių darbuotojų.
Pagrindinės CommaFeed savybės
„Google Reader“ vartotojo sąsaja
Trijų dalių išdėstymas su kanalų sąrašu, įrašų sąrašu ir skaitymo rodiniu – ir pilni klaviatūros spartieji klavišai (j/k/v/m), skirti greitai naršyti, kuriuos ilgalaikiai RSS naudotojai iškart atpažįsta.
OPML importavimas / eksportavimas
Migruok savo prenumeratas įkeldamas ir iškeldamas jas per standartinį OPML, kad išlaikytum savo skaitymo įpročius ir galėtum bet kada keisti skaitykles.
Vietinės mobiliosios programėlės
Nemokamos Android ir iOS papildomos programėlės prisijungia prie tavo savo priglobtos instancijos per API, kad galėtum skaityti kelyje, neatskleidžiant duomenų trečiosioms šalims.
Įdėtoji H2 duomenų bazė
Vieno failo H2 duomenų bazei nereikia atskiro duomenų bazės serverio – sukurk atsarginę kopiją nukopijuodamas vieną aplanką, o atkurk – grąžindamas jį atgal.
Fono srauto atnaujinimas
Integruotas planuoklis atnaujina tūkstančius kanalų fone su adaptyviais intervalais, nereikia jokių „Celery“ ar išorinių darbuotojų.
Kodėl verta naudoti CommaFeed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.