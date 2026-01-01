Iki 69 % nuolaida CommaFeed

Įdiek CommaFeed vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas asmeninis RSS skaitytuvas, įkvėptas Google Reader, su spartiaisiais klavišais, mobiliosiomis programėlėmis ir tvarkingu trijų dalių išdėstymu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek CommaFeed vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su CommaFeed

„CommaFeed“ yra greitas, lengvas asmeninis RSS skaitytuvas, aiškiai sukurtas pagal originalią „Google Reader“ vartotojo sąsają – trijų dalių išdėstymas, spartieji klavišai, momentinis sklaidos kanalų žymėjimas, OPML importavimas/eksportavimas ir dėmesys greičiui, o ne funkcijų pertekliui. Jis parašytas Java/Quarkus, veikia kaip vienas savarankiškas dvejetainis failas ir viską saugo įterptojoje H2 duomenų bazėje, todėl visas diegimas yra vienas konteineris ir vienas tomas.

Savarankiškai talpinant „CommaFeed“ savo VPS serveryje, tavo prenumeratos, perskaityta būsena ir pažymėti straipsniai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami SaaS sklaidos kanalų skaitytuvui. Vietinės „Android“ ir „iOS“ programėlės jungiasi tiesiogiai prie tavo egzemplioriaus per API, OPML leidžia laisvai migruoti tarp sklaidos kanalų skaitytuvų, o integruotas planuoklis atnaujina sklaidos kanalus fone be išorinių darbuotojų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės CommaFeed savybės

„Google Reader“ vartotojo sąsaja

Trijų dalių išdėstymas su kanalų sąrašu, įrašų sąrašu ir skaitymo rodiniu – ir pilni klaviatūros spartieji klavišai (j/k/v/m), skirti greitai naršyti, kuriuos ilgalaikiai RSS naudotojai iškart atpažįsta.

OPML importavimas / eksportavimas

Migruok savo prenumeratas įkeldamas ir iškeldamas jas per standartinį OPML, kad išlaikytum savo skaitymo įpročius ir galėtum bet kada keisti skaitykles.

Vietinės mobiliosios programėlės

Nemokamos Android ir iOS papildomos programėlės prisijungia prie tavo savo priglobtos instancijos per API, kad galėtum skaityti kelyje, neatskleidžiant duomenų trečiosioms šalims.

Įdėtoji H2 duomenų bazė

Vieno failo H2 duomenų bazei nereikia atskiro duomenų bazės serverio – sukurk atsarginę kopiją nukopijuodamas vieną aplanką, o atkurk – grąžindamas jį atgal.

Fono srauto atnaujinimas

Integruotas planuoklis atnaujina tūkstančius kanalų fone su adaptyviais intervalais, nereikia jokių „Celery“ ar išorinių darbuotojų.

Kodėl verta naudoti CommaFeed Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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Savarankiškai priglobta dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė internetui ir mobiliesiems

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