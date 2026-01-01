Įdiek Defguard vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nulinio pasitikėjimo prieigos valdymas su integruotu WireGuard daugiapakopiu autentifikavimu ir integruotu OpenID Connect.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Defguard
Defguard yra įmonės lygio nulinio pasitikėjimo prieigos valdymo platforma, sukurta remiantis WireGuard. Tai vienintelis sprendimas, kuris tikrą daugiafaktorinį autentifikavimą prideda tiesiai prie VPN tunelio, užuot naudojant atskirą programos šliuzą. Pagrindinis komponentas, įtrauktas į šį šabloną, valdo valdymo žiniatinklio sąsają, OpenID Connect tapatybės teikėją, naudotojų registraciją, ACL konfigūraciją ir gRPC valdymo plokštumą, kuri valdo nuotolinius šliuzus ir stalinių kompiuterių klientus.
Savarankiškai talpinant Defguard savo VPS serveryje, naudotojų katalogai, aparatinės įrangos raktai, audito žurnalai ir OpenID pasirašymo raktai lieka visiškai tavo kontrolėje. Pridėk Defguard šliuzo mazgus bet kurioje savo tinklo vietoje, kad nutrauktum WireGuard tunelius, o pagrindas išlieka vieninteliu tiesos šaltiniu tapatybei, įrenginiams ir prieigos politikoms.
Pagrindinės Defguard savybės
WireGuard su MFA
Naudokite TOTP, el. pašto arba aparatinio rakto antrosios autentifikavimo priemones tiesiogiai kiekvienam „WireGuard“ ryšiui, užuot pasikliaujant atskiru prieigos šliuzu.
Integruotas OpenID Connect
Integruotas OIDC tapatybės teikėjas leidžia Defguard išduoti SSO prieigos raktus tavo kitoms programoms, nediegiant Keycloak ar trečiosios šalies tapatybės teikėjo.
Nuotolinė vartotojo registracija
Pradėkite naujų vartotojų darbą naudodami valdomą registracijos eigą, kuri nustato slaptažodžius, aprūpina įrenginius ir automatiškai sukonfigūruoja darbalaukio klientą.
ACL ir ugniasienės taisyklės
Apibrėžkite tinklo segmentavimą ir kiekvieno naudotojo prieigos taisykles, kurios realiuoju laiku perduodamos į Linux ir FreeBSD/OPNsense šliuzus.
LDAP ir AD sinchronizavimas
Dvikryptis sinchronizavimas su Active Directory ir LDAP užtikrina vartotojų, grupių ir grupių narysčių nuoseklumą visose sistemose.
YubiKey aprūpinimas
Yubico aparatinės saugos raktus, skirtus SSH, GPG ir OpenPGP, galima parūpinti tiesiogiai iš Defguard valdymo konsolės.
Kodėl verta naudoti Defguard Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
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