Įdiek Plandex vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo terminalo dirbtinio intelekto kodavimo agentas, kuris planuoja ir vykdo dideles, daugiapakopes užduotis daugelyje failų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plandex
Plandex yra atvirojo kodo AI kodavimo agentas, kuris veikia tavo terminale ir sprendžia realias programinės įrangos užduotis, apimančias dešimtis failų ir daugybę žingsnių. Užuot kūręs vienkartinius fragmentus, jis sudaro ir tobulina planą, izoliuoja failų pakeitimus peržiūrai pagal skirtumus prieš juos pritaikant ir tvarko iki 2 mln. konteksto žetonų, kad galėtų dirbti su didelėmis kodų bazėmis.
Plandex savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tavo kodą, užklausas ir planus laikyti tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje ir suteikia tau nuolatinį serverį, prie kurio lengvas Plandex CLI gali prisijungti iš bet kurios kūrimo mašinos. Tu pateiki savo modelio teikėjo kredencialus – OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google arba vietinį Ollama – todėl nėra mokesčio už vietą platformoje ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Plandex savybės
Didelių užduočių planavimas
Sudaro kelių žingsnių planus pakeitimams, apimantiems dešimtis failų, užuot kūrus vienkartinius kodo fragmentus.
2 mln. tokenų kontekstas
Įkelia ir analizuoja dideles kodų bazes su konteksto langu iki 2 milijonų ženklų.
Skirtumų peržiūra
Smėliadėžės izoliuoja failų redagavimus ir parodo kiekvieno pakeitimo skirtumus, kad galėtum juos patvirtinti arba atmesti, prieš jiems paveikiant tavo darbo medį.
Daugelio teikėjų modeliai
Jungiasi prie OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini ir vietinių Ollama modelių iš vienos CLI sesijos.
Terminalo REPL
Veikia terminalo REPL, palaikančiame išmanųjį komandų pildymą, scenarijų rašymą ir peradresavimą – nereikia naršyklės skirtuko.
Savarankiškai talpinamas serveris
CLI tavo nešiojamajame kompiuteryje prisijungia prie Plandex serverio tavo VPS, išlaikydamas planus ir projekto būseną tavo kontrolėje.
Kodėl verta naudoti Plandex Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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