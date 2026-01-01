Iki 69 % nuolaida Plandex

Įdiek Plandex vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo terminalo dirbtinio intelekto kodavimo agentas, kuris planuoja ir vykdo dideles, daugiapakopes užduotis daugelyje failų.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Plandex vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Plandex

Plandex yra atvirojo kodo AI kodavimo agentas, kuris veikia tavo terminale ir sprendžia realias programinės įrangos užduotis, apimančias dešimtis failų ir daugybę žingsnių. Užuot kūręs vienkartinius fragmentus, jis sudaro ir tobulina planą, izoliuoja failų pakeitimus peržiūrai pagal skirtumus prieš juos pritaikant ir tvarko iki 2 mln. konteksto žetonų, kad galėtų dirbti su didelėmis kodų bazėmis.

Plandex savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tavo kodą, užklausas ir planus laikyti tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje ir suteikia tau nuolatinį serverį, prie kurio lengvas Plandex CLI gali prisijungti iš bet kurios kūrimo mašinos. Tu pateiki savo modelio teikėjo kredencialus – OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google arba vietinį Ollama – todėl nėra mokesčio už vietą platformoje ar priklausomybės nuo tiekėjo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Plandex savybės

Didelių užduočių planavimas

Sudaro kelių žingsnių planus pakeitimams, apimantiems dešimtis failų, užuot kūrus vienkartinius kodo fragmentus.

2 mln. tokenų kontekstas

Įkelia ir analizuoja dideles kodų bazes su konteksto langu iki 2 milijonų ženklų.

Skirtumų peržiūra

Smėliadėžės izoliuoja failų redagavimus ir parodo kiekvieno pakeitimo skirtumus, kad galėtum juos patvirtinti arba atmesti, prieš jiems paveikiant tavo darbo medį.

Daugelio teikėjų modeliai

Jungiasi prie OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini ir vietinių Ollama modelių iš vienos CLI sesijos.

Terminalo REPL

Veikia terminalo REPL, palaikančiame išmanųjį komandų pildymą, scenarijų rašymą ir peradresavimą – nereikia naršyklės skirtuko.

Savarankiškai talpinamas serveris

CLI tavo nešiojamajame kompiuteryje prisijungia prie Plandex serverio tavo VPS, išlaikydamas planus ir projekto būseną tavo kontrolėje.

Kodėl verta naudoti Plandex Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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