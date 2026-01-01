Įdiek GIMP vienu spustelėjimu.
Profesionalus atvirojo kodo vaizdų redaktorius, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės per nuotolinio darbalaukio sąsają.
Rinkis VPS planą GIMP
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) yra nemokama, atvirojo kodo rastrinės grafikos redagavimo programa, kurios funkcijų rinkinys prilygsta komerciniams įrankiams. Ji apdoroja nuotraukas, koreguoja spalvas, atlieka sluoksnių kompozicijas, skaitmeninį piešimą ir grafinį dizainą vienoje programoje. Šis šablonas paleidžia GIMP naršyklėje pasiekiamoje darbalaukio aplinkoje per KasmVNC, todėl visa jūsų redagavimo aplinka pasiekiama iš bet kurio įrenginio, nieko neįdiegiant vietoje.
GIMP talpinimas VPS serveryje reiškia, kad jūsų pasirinktiniai teptukai, scenarijai ir projekto failai visada pasiekiami iš bet kurio kompiuterio. Dedikuoti CPU ir RAM resursai apdoroja dideles drobes ir masinio eksporto užduotis, kurios apkrautų silpnesnį vietinį įrenginį.
Pagrindinės GIMP savybės
Prieiga per naršyklę
Pasiek visą GIMP darbo aplinką iš bet kurios modernios naršyklės naudojant KasmVNC – nereikia jokio vietinio diegimo jokiam įrenginiui.
Išplėstiniai retušavimo įrankiai
Profesionalus nuotraukų retušavimas, spalvų korekcija, tonų atvaizdavimas ir taisymo įrankiai fotografams ir dizaineriams.
Sluoksnių komponavimas
Sluoksninis redagavimas su kaukėmis, maišymo režimais ir grupavimu sudėtingoms vaizdų kompozicijoms.
Skriptų automatizavimas
„Script-Fu“ ir „Python-Fu“ scenarijai automatizuoja pasikartojančias užduotis ir leidžia masinį didelių vaizdų rinkinių apdorojimą.
Platus formatų palaikymas
Atidaryk, redaguok ir eksportuok šimtus failų formatų, įskaitant PSD, TIFF, WebP ir RAW, be konvertavimo įrankių.
Kodėl verta naudoti GIMP Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu