Įdiek Grafana vienu spustelėjimu.
Pirmaujanti atvirojo kodo stebėjimo platforma metrikų, žurnalų ir pėdsakų vizualizavimui iš bet kokio duomenų šaltinio.
Rinkis VPS planą Grafana
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grafana
Grafana yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo stebimumo platforma, kuria pasitiki daugiau nei 20 milijonų vartotojų, paverčianti laiko eilučių duomenis į veiksmingus valdymo skydelius. Ji jungiasi prie daugiau nei 100 duomenų šaltinių – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, debesų paslaugų teikėjų ir kitų – leidžianti komandoms vizualizuoti ir gauti įspėjimus apie duomenis iš kiekvieno savo infrastruktūros kampelio vienoje bendroje sąsajoje.
Savarankiškas Grafana talpinimas jūsų VPS pašalina debesies duomenų perdavimo mokesčius ir kainodarą pagal vartotojų skaičių, išlaikant valdymo skydelių konfigūracijas, užklausų istoriją ir metrikos duomenis visiškai jūsų infrastruktūroje – tai yra būtina atitikčiai jautrioms aplinkoms ir komandoms, stebinčioms vidines sistemas, kurios nėra pasiekiamos iš viešojo interneto.
Pagrindinės Grafana savybės
100+ Duomenų šaltinių
Prijunk Grafana prie Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, debesų paslaugų teikėjų ir dešimčių kitų, nerašant pasirinktinių adapterių.
Turtinga vizualizavimo biblioteka
Pasirink iš grafikų, šilumos žemėlapių, histogramų, geožemėlapių, statistikos skydelių ir šimtų bendruomenės papildinių, kad kiekvieną metriką pateiktum pačiu intuityviausiu formatu.
Galingi įspėjimai
Nustatykite slenksčio pagrindu arba anomalijas aptinkančius įspėjimus ir nukreipkite pranešimus į „Slack“, „PagerDuty“, el. paštą, „webhook'us“ ir dar daugiau iš vieno įspėjimų variklio.
Valdymo skydo šablonai
Naudok kintamuosius ir šablonų užklausas, kad sukurtum vieną daugkartinio naudojimo prietaisų skydelį, kuris dinamiškai filtruoja pagal pagrindinį kompiuterį, paslaugą, regioną ar bet kurį kitą matmenį.
Vieninga stebėsena
Gretinkite metrikas, žurnalus ir paskirstytas sekas vienoje platformoje, sumažindami vidutinį laiką incidentams diagnozuoti ir išspręsti.
Kodėl verta naudoti Grafana Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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