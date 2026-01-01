Įdiek Uptime Kuma vienu spustelėjimu.
Gražus, savo serveryje talpinamas svetainių, API ir paslaugų pasiekiamumo stebėjimas su būsenos puslapiais ir daugiakanaliais pranešimais.
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Ką gali kurti su Uptime Kuma
Uptime Kuma yra savarankiškai valdomas stebėjimo įrankis su tvarkinga, realaus laiko informacijos suvestine, skirta stebėti svetainių, API, TCP prievadų, DNS įrašų, Docker konteinerių ir kt. prieinamumą. Jis tikrina taikinius konfigūruojamais intervalais ir siunčia įspėjimus tą pačią akimirką, kai kažkas nustoja veikti.
Savarankiškas priglobimas VPS serveryje suteikia tau nuolatinį stebėjimo įrankį, kuris veikia visą parą, nepriklausomai nuo tavo vietinio kompiuterio. Gali kurti viešus būsenos puslapius savo paslaugoms, konfigūruoti pranešimų kanalus, įskaitant Telegram, Discord, Slack, el. paštą ir webhooks, ir stebėti istorinius veikimo laiko procentus laikui bėgant.
Pagrindinės Uptime Kuma savybės
Daugiatipis stebėjimas
Stebėk HTTP/HTTPS galinius taškus, TCP/UDP prievadus, DNS užklausas, Docker konteinerius ir duomenų bazes iš vieno valdymo pulto.
Vieši būsenos puslapiai
Sukurk firminius viešus būsenos puslapius, kad praneštum apie paslaugų būklę savo klientams, neatskleidžiant vidinės stebėsenos informacijos.
Išplėstiniai pranešimai
Siųsk pranešimus apie prastovas per Telegram, Discord, Slack, el. paštą, PagerDuty, webhooks ir daugiau nei 90 kitų pranešimų kanalų.
Veikimo istorija
Stebėk istorinį prieinamumą naudodamas veikimo laiko procentines diagramas ir atsako laiko grafikus, kad nustatytum patikimumo tendencijas.
Sertifikatų stebėjimas
Stebėkite SSL sertifikatų galiojimo pabaigos datas ir gaukite įspėjimus prieš pasibaigiant sertifikatų galiojimui, kad išvengtumėte netikėtų HTTPS gedimų.
Kodėl verta naudoti Uptime Kuma Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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