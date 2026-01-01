Įdiek Alerta vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma, kuri sujungia stebėjimo įspėjimus iš bet kokio šaltinio į vieną realaus laiko prietaisų skydelį.
Rinkis VPS planą Alerta
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Alerta
Alerta yra atvirojo kodo įspėjimų valdymo ir konsolidavimo platforma, kuri sujungia įspėjimus iš Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ir dešimčių kitų stebėjimo įrankių į vieną realaus laiko žiniatinklio konsolę. Deduplikuodama ir koreliuodama gaunamus įspėjimus, Alerta pašalina įspėjimų srautus ir suteikia budinčioms komandoms aiškų vaizdą, kas iš tikrųjų veikia ir kas yra svarbiausia.
Savarankiškai talpinant Alerta VPS serveryje, jūsų operacijų komanda įgyja visišką įspėjimų infrastruktūros, duomenų saugojimo politikos ir autentifikavimo kontrolę – nesiunčiant stebėjimo duomenų trečiosios šalies paslaugai. Integruota kelių nuomininkų (multi-tenancy) funkcija reiškia, kad vienas Alerta egzempliorius gali vienu metu aptarnauti kelias komandas ar klientų aplinkas.
Pagrindinės Alerta savybės
Daugiašaltis įkėlimas
Gaukite įspėjimus iš Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch ir kitų sistemų naudodami vieną REST API, neperkonfigūravę savo stebėjimo sistemos.
Įspėjimo deduplikacija
Automatiškai pašalina pasikartojančių įspėjimų dublikatus ir juos susieja, kad budintys inžinieriai matytų vieną veiksmingą užduotį vietoj šimtų identiškų pranešimų.
Priežiūros langai
Nustatykite prastovų laikotarpius pagal paslaugą, aplinką ar žymą, kad slopintumėte numatomus įspėjimus planuotos priežiūros metu, neišjungdami stebėjimo sistemų.
Daugiaklientystė
Aptarnaukite kelias komandas arba klientų aplinkas iš vienos Alerta instancijos, naudodami klientų rodinius ir apribotus API raktus.
Lankstus autentifikavimas
Autentifikavimas naudojant Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 arba Azure AD – nereikia jokio trečiosios šalies tapatybės teikėjo.
Kodėl verta naudoti Alerta Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.