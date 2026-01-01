Įdiek Apache HertzBeat vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, be agentų, realiojo laiko stebėjimo platforma serverių, duomenų bazių ir debesų paslaugų stebėjimui.
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Ką gali kurti su Apache HertzBeat
Apache HertzBeat yra bendruomenės valdoma, be agentų stebėjimo platforma, kuri stebi serverius, duomenų bazes, tarpinę programinę įrangą, debesų paslaugas ir pasirinktinius HTTP bei JMX galinius taškus per konfigūruojamus protokolų šablonus. Užuot diegus rinkiklius kiekviename taikinyje, ji apklausia galinius taškus per SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ir dešimtis kitų protokolų, tada atvaizduoja prietaisų skydelius, įspėjimus ir būsenos puslapius iš vienos vieningos sąsajos.
Savo VPS serveryje talpinant HertzBeat, stebėjimo duomenys, įspėjimo taisyklės ir taikinių kredencialai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be kainodaros už metriką ar priklausomybės nuo tiekėjo. Komplektuojamas PostgreSQL ir VictoriaMetrics paketas konfigūraciją ir laiko eilučių metrikas saugo lokaliai, todėl diegimas nuo pat pirmos dienos yra visiškai savarankiškas.
Pagrindinės Apache HertzBeat savybės
Beagento monitoringas
Apklausinėkite serverius, duomenų bazes ir API per SSH, SNMP, JDBC, JMX ir HTTP, neįdiegus rinkiklių kiekviename tiksliniame įrenginyje.
Slenksčio perspėjimas
Nustatykite įspėjimų taisykles, naudodami išraiškomis pagrįstus slenksčius, ir siųskite pranešimus į el. paštą, „Slack“, „Discord“, „Telegram“, „webhook'us“ ir SMS teikėjams.
Vieši būsenos puslapiai
Skelbk klientams skirtus būsenos puslapius, kuriuose pranešama apie pasirinktų stebimų paslaugų veikimo laiką ir incidentus, neatskleidžiant vidinių prietaisų skydelių.
Pasirinktiniai protokolai
Pridėkite naujų stebėjimo tipų rašydami YAML programų šablonus, kad nišines sistemas būtų galima stebėti nelaukiant tiekėjų integracijų.
Komplektuojama laiko eilučių saugykla
Komplektuojama su VictoriaMetrics efektyviam ilgalaikiam metrikų saugojimui ir PostgreSQL konfigūracijai, nereikia jungti išorinių duomenų bazių.
Kodėl verta naudoti Apache HertzBeat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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