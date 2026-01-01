Iki 69 % nuolaida Apache Druid

Įdiek Apache Druid vienu paspaudimu.

Realaus laiko analizės duomenų bazė, skirta greitoms ir lanksčioms analizės užklausoms srautiniams ir istoriniams įvykių duomenims dideliu mastu.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache Druid vienu paspaudimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Druid

„Apache Druid“ yra didelio našumo, realaus laiko analizės duomenų bazė, specialiai sukurta subsekundinėms OLAP užklausoms įvykiais pagrįstiems duomenims. Iš pradžių sukurta „Metamarkets“ ir dabar yra aukščiausio lygio „Apache“ projektas, „Druid“ palaiko vartotojams skirtą analizę, tinklo telemetriją, programų našumo stebėjimą ir paspaudimų srauto valdymo pultus tokiose įmonėse kaip „Netflix“, „Confluent“, „Airbnb“, „Lyft“ ir „Walmart“.

Savo „Druid“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau stulpeliais orientuotą užklausų variklį, optimizuotą srautiniam duomenų įkėlimui iš „Kafka“ ir „Kinesis“, laiko eilučių filtravimui ir didelio lygiagretumo agregavimui – be mokesčių už kiekvieną užklausą debesyje ar priklausomybės nuo tiekėjo. Integruota žiniatinklio konsolė tvarko SQL duomenų tyrinėjimą, įkėlimo specifikacijas, duomenų šaltinių valdymą ir klasterio būklę iš vieno naršyklės skirtuko.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Druid savybės

Integruota žiniatinklio konsolė

Naršyklės sąsaja, skirta SQL užklausoms, įkėlimo specifikacijoms, duomenų šaltinių valdymui ir klasterio būklės stebėjimui be atskiro kliento.

Įsisavinimas realiuoju laiku

Transliuokite įvykius iš Kafka, Kinesis ar HTTP į užklausamus duomenų šaltinius per kelias sekundes, su garantija, kad bus pristatyta tiksliai vieną kartą.

Stulpelinė laiko eilučių duomenų saugykla

Stulpelinė duomenų saugykla su bitų žemėlapių indeksais ir skaidymu pagal laiką užtikrina itin greitus filtrus ir agregavimus milijardams eilučių.

Lambda architektūra

Vieningas užklausų sluoksnis virš srautinių ir paketinių duomenų šaltinių leidžia prietaisų skydeliams skaidriai sujungti realaus laiko įvykius su istoriniu kontekstu.

SQL ir vietinės užklausos

Standartinis ANSI SQL plius JSON pagrindu veikianti vietinė užklausų API suteikia analitikams ir programoms lanksčią prieigą prie tų pačių duomenų šaltinių.

Kodėl verta naudoti Apache Druid Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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