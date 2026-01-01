Įdiek Apache Druid vienu paspaudimu.
Realaus laiko analizės duomenų bazė, skirta greitoms ir lanksčioms analizės užklausoms srautiniams ir istoriniams įvykių duomenims dideliu mastu.
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Ką gali kurti su Apache Druid
„Apache Druid“ yra didelio našumo, realaus laiko analizės duomenų bazė, specialiai sukurta subsekundinėms OLAP užklausoms įvykiais pagrįstiems duomenims. Iš pradžių sukurta „Metamarkets“ ir dabar yra aukščiausio lygio „Apache“ projektas, „Druid“ palaiko vartotojams skirtą analizę, tinklo telemetriją, programų našumo stebėjimą ir paspaudimų srauto valdymo pultus tokiose įmonėse kaip „Netflix“, „Confluent“, „Airbnb“, „Lyft“ ir „Walmart“.
Savo „Druid“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau stulpeliais orientuotą užklausų variklį, optimizuotą srautiniam duomenų įkėlimui iš „Kafka“ ir „Kinesis“, laiko eilučių filtravimui ir didelio lygiagretumo agregavimui – be mokesčių už kiekvieną užklausą debesyje ar priklausomybės nuo tiekėjo. Integruota žiniatinklio konsolė tvarko SQL duomenų tyrinėjimą, įkėlimo specifikacijas, duomenų šaltinių valdymą ir klasterio būklę iš vieno naršyklės skirtuko.
Pagrindinės Apache Druid savybės
Integruota žiniatinklio konsolė
Naršyklės sąsaja, skirta SQL užklausoms, įkėlimo specifikacijoms, duomenų šaltinių valdymui ir klasterio būklės stebėjimui be atskiro kliento.
Įsisavinimas realiuoju laiku
Transliuokite įvykius iš Kafka, Kinesis ar HTTP į užklausamus duomenų šaltinius per kelias sekundes, su garantija, kad bus pristatyta tiksliai vieną kartą.
Stulpelinė laiko eilučių duomenų saugykla
Stulpelinė duomenų saugykla su bitų žemėlapių indeksais ir skaidymu pagal laiką užtikrina itin greitus filtrus ir agregavimus milijardams eilučių.
Lambda architektūra
Vieningas užklausų sluoksnis virš srautinių ir paketinių duomenų šaltinių leidžia prietaisų skydeliams skaidriai sujungti realaus laiko įvykius su istoriniu kontekstu.
SQL ir vietinės užklausos
Standartinis ANSI SQL plius JSON pagrindu veikianti vietinė užklausų API suteikia analitikams ir programoms lanksčią prieigą prie tų pačių duomenų šaltinių.
Kodėl verta naudoti Apache Druid Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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