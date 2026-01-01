Iki 69 % nuolaida Hasura GraphQL Engine

Įdiek Hasura GraphQL Engine vienu spustelėjimu.

Momentiniai GraphQL ir REST API virš tavo PostgreSQL duomenų bazės – nereikia jokio užpakalinės dalies kodo.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Hasura GraphQL Engine vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Hasura GraphQL Engine

„Hasura GraphQL Engine“ prisijungia prie tavo PostgreSQL duomenų bazės ir per kelias sekundes automatiškai sugeneruoja visiškai tipizuotą GraphQL API. Užuot rašę „resolver“ kodą, konfigūravę schemos apibrėžimus ar kūrę užklausų sluoksnius nuo nulio, kūrėjai nukreipia „Hasura“ į duomenų bazę ir iškart gauna filtravimą, rūšiavimą, puslapiavimą, agregavimą ir realaus laiko prenumeratas – visa tai valdoma per vizualinę konsolę.

Turėdama daugiau nei 32 000 „GitHub“ žvaigždučių ir naudojama gamyboje visame pasaulyje esančiose įmonėse, „Hasura“ yra greičiausias kelias nuo duomenų bazės iki API. Savo VPS serveryje talpinant savarankiškai, tavo duomenų bazės kredencialai ir užklausų logika lieka tavo infrastruktūroje, be mokesčių už užklausas, be duomenų išėjimo mokesčių ir su visiška prieigos teisių bei užklausų dažnio ribojimo kontrole.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Hasura GraphQL Engine savybės

Momentinis GraphQL API

Automatiškai sugeneruoja visiškai tipizuotą GraphQL API iš jūsų esamos PostgreSQL schemos – įskaitant lenteles, rodinius ir ryšius, nereikia rašyti jokio „resolver“ kodo.

Prenumeratos realiu laiku

Bet kokią GraphQL užklausą galima paversti tiesiogine prenumerata, kuri siunčia atnaujinimus prijungtiems klientams per WebSockets, kai pasikeičia pagrindiniai duomenys.

Eilučių lygio leidimai

Apibrėžkite detalias prieigos kontrolės taisykles kiekvienai lentelei, vaidmeniui ir operacijai, naudodami leidimų kūrimo įrankį, valdomą pelės paspaudimais – nereikia jokios pasirinktinės tarpinės programinės įrangos.

REST galinio taško susiejimas

Paversk bet kurią išsaugotą GraphQL užklausą įvardytu REST galiniu tašku, suteikdamas tik REST klientams prieigą prie tų pačių duomenų be atskiro API sluoksnio.

Nuotolinės schemos ir veiksmai

Sujunk išorines GraphQL API ir HTTP paslaugas į vieningą schemą, kad klientai galėtų užklausti viską per vieną galinį tašką.

Kodėl verta naudoti Hasura GraphQL Engine Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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