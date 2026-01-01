Įdiek Hasura GraphQL Engine vienu spustelėjimu.
Momentiniai GraphQL ir REST API virš tavo PostgreSQL duomenų bazės – nereikia jokio užpakalinės dalies kodo.
Rinkis VPS planą Hasura GraphQL Engine
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hasura GraphQL Engine
„Hasura GraphQL Engine“ prisijungia prie tavo PostgreSQL duomenų bazės ir per kelias sekundes automatiškai sugeneruoja visiškai tipizuotą GraphQL API. Užuot rašę „resolver“ kodą, konfigūravę schemos apibrėžimus ar kūrę užklausų sluoksnius nuo nulio, kūrėjai nukreipia „Hasura“ į duomenų bazę ir iškart gauna filtravimą, rūšiavimą, puslapiavimą, agregavimą ir realaus laiko prenumeratas – visa tai valdoma per vizualinę konsolę.
Turėdama daugiau nei 32 000 „GitHub“ žvaigždučių ir naudojama gamyboje visame pasaulyje esančiose įmonėse, „Hasura“ yra greičiausias kelias nuo duomenų bazės iki API. Savo VPS serveryje talpinant savarankiškai, tavo duomenų bazės kredencialai ir užklausų logika lieka tavo infrastruktūroje, be mokesčių už užklausas, be duomenų išėjimo mokesčių ir su visiška prieigos teisių bei užklausų dažnio ribojimo kontrole.
Pagrindinės Hasura GraphQL Engine savybės
Momentinis GraphQL API
Automatiškai sugeneruoja visiškai tipizuotą GraphQL API iš jūsų esamos PostgreSQL schemos – įskaitant lenteles, rodinius ir ryšius, nereikia rašyti jokio „resolver“ kodo.
Prenumeratos realiu laiku
Bet kokią GraphQL užklausą galima paversti tiesiogine prenumerata, kuri siunčia atnaujinimus prijungtiems klientams per WebSockets, kai pasikeičia pagrindiniai duomenys.
Eilučių lygio leidimai
Apibrėžkite detalias prieigos kontrolės taisykles kiekvienai lentelei, vaidmeniui ir operacijai, naudodami leidimų kūrimo įrankį, valdomą pelės paspaudimais – nereikia jokios pasirinktinės tarpinės programinės įrangos.
REST galinio taško susiejimas
Paversk bet kurią išsaugotą GraphQL užklausą įvardytu REST galiniu tašku, suteikdamas tik REST klientams prieigą prie tų pačių duomenų be atskiro API sluoksnio.
Nuotolinės schemos ir veiksmai
Sujunk išorines GraphQL API ir HTTP paslaugas į vieningą schemą, kad klientai galėtų užklausti viską per vieną galinį tašką.
Kodėl verta naudoti Hasura GraphQL Engine Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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