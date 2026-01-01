Įdiek Adminer vienu spustelėjimu.
Lengvas, visų funkcijų duomenų bazių valdymo įrankis, palaikantis MySQL, PostgreSQL, SQLite ir dar 8 sistemas.
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Ką gali kurti su Adminer
Adminer yra vieno failo PHP duomenų bazių valdymo įrankis, suteikiantis išsamias administravimo galimybes daugiau nei 11 duomenų bazių sistemų – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ir kitoms – per vieną unifikuotą žiniatinklio sąsają. Iš pradžių sukurtas kaip lengvesnė alternatyva phpMyAdmin, jam nereikia sudėtingo diegimo ir jis yra paruoštas naudoti iškart po įdiegimo.
Nepaisant minimalaus dydžio, Adminer apima visą duomenų bazių operacijų spektrą: įrašų naršymą ir redagavimą, SQL užklausų vykdymą su sintaksės paryškinimu, naudotojų ir teisių valdymą, duomenų importavimą ir eksportavimą bei schemos ryšių peržiūrą. Dėl savo švaraus dizaino jis vienodai naudingas greitam derinimo procesui kūrimo metu ir įprastam administravimui gamybos aplinkose.
Pagrindinės Adminer savybės
11+ duomenų bazių sistemos
Valdyk MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ir dar daugiau iš vienos sąsajos, todėl nereikės palaikyti atskirų įrankių kiekvienam duomenų bazių tipui.
Greitas paleidimas
Supakuotas kaip vienas PHP failas be jokių priklausomybių, išskyrus žiniatinklio serverį, „Adminer“ yra pasiekiamas iškart po paleidimo, nereikalaujant jokios konfigūracijos.
SQL užklausų redaktorius
Vykdyk pasirinktines SQL užklausas su sintaksės paryškinimu ir struktūrizuotais rezultatais, todėl lengva tikrinti duomenis, derinti užklausas arba atlikti vienkartines migracijas.
Importo ir eksporto
Importuoti ir eksportuoti duomenis SQL ir CSV formatais, skirtus atsarginėms kopijoms, migracijoms ir duomenų dalijimuisi su išorinėmis priemonėmis arba komandos nariais.
Vartotojų ir teisių valdymas
Kurk, modifikuok ir pašalink duomenų bazės naudotojus bei jų teises tiesiogiai iš internetinės sąsajos, pašalinant komandų eilutės prieigos poreikį įprastų prieigos kontrolės pakeitimų metu.
Kodėl verta naudoti Adminer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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