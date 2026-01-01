Įdiek Visual Studio Code serverį vienu spustelėjimu.
Paleisk VS Code visiškai savo naršyklėje iš bet kurios vietos su plėtiniais, derinimu, Git ir integruotu terminalu.
Rinkis VPS planą Visual Studio Code Server
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Visual Studio Code Server
„Visual Studio Code Server“ perkelia visą VS Code kūrimo aplinką į bet kurią naršyklę. Pasiek savo plėtinius, „IntelliSense“, integruotą terminalą, „Git“ įrankius ir derintuvą iš bet kurio įrenginio, neįdiegiant programinės įrangos vietoje – tavo kūrimo aplinka veikia tavo VPS ir visada yra paruošta.
Savarankiškas „VS Code Server“ talpinimas VPS serveryje reiškia, kad projektai ir konfigūracijos išlieka tarp sesijų ir yra pasiekiami iš bet kurio kompiuterio. Nuolat veikianti serverio aplinka idealiai tinka poriniam programavimui internetu, debesų kūrimo darbo eigoms arba kodavimui iš įrenginių, kuriuose „VS Code“ diegimas nėra praktiškas.
Pagrindinės Visual Studio Code Server savybės
Pilnas VS Code naršyklėje
Pasiek visą VS Code patirtį, įskaitant plėtinius, temas, klavišų susiejimus ir nustatymus, iš bet kurio naršyklės skirtuko.
Plėtinių palaikymas
Įdiek ir paleisk „VS Code“ plėtinius serveryje, įskaitant kalbos serverius, kodų analizatorius, formatuoklius ir derintuvus.
Integruotas terminalas
Vykdyk shell komandas, kurk įrankius ir scenarijus tiesiogiai naršyklės terminale, prijungtame prie tavo VPS aplinkos.
Integruota Git platforma
Tvarkyk saugyklas, kurk įsipareigojimus, peržiūrėk skirtumus ir tvarkyk sujungimo konfliktus, naudojant VS Code integruotus Git įrankius.
Nuolatinė darbo sritis
Projektai, nustatymai ir plėtiniai išlieka tarp sesijų tavo VPS, kad galėtum tęsti tiksliai ten, kur baigei.
Kodėl verta naudoti Visual Studio Code Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Savarankiškai talpinama platforma dirbtinio intelekto programėlėms kurti su mikropaslaugomis ir mikrofrontais