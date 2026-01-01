Įdiek Alexandrie vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama žinių bazė su išplėstiniu Markdown, visatekste paieška ir detaliais dokumentų leidimais.
Rinkis VPS planą Alexandrie
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Alexandrie
Alexandrie yra savarankiškai talpinama žinių bazės ir dokumentacijos platforma, sukurta naudojant Go ir Nuxt 4. Ji siūlo išplėstinį Markdown redaktorių su KaTeX matematikos išraiškomis, spalvotais išnašų konteineriais ir komandų centrą, skirtą viso teksto paieškai visuose tavo dokumentuose. Penkių lygių leidimų sistema kiekvienam dokumentui leidžia tau kai kuriuos užrašus laikyti privačiais, kitus bendrinti su savo komanda ir viešai publikuoti pasirinktus puslapius – visa tai iš vienos instaliacijos.
Savarankiškai talpinant Alexandrie, tavo dokumentai, užrašai ir įkelti failai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Integruota su S3 suderinama objektų saugykla tvarko failų įkėlimus be išorinės paslaugos, o atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas vienu paspaudimu leidžia tau apsaugoti visą žinių bazę be rankinio duomenų bazės eksportavimo.
Pagrindinės Alexandrie savybės
Išplėstinis Markdown redaktorius
Rašyk KaTeX matematinėmis išraiškomis, spalvotais išnašų konteineriais ir turtingais įterpimais, naudojant „CodeMirror 6“ redaktorių, skirtą struktūrizuotai dokumentacijai.
Penkių lygių leidimai
Priskirk smulkius prieigos lygius kiekvienam dokumentui — nuo visiškai privačių iki viešai skaitomų — kad tas pats diegimas vienu metu tarnautų asmeniniams užrašams, komandos vikipedijoms ir viešiems dokumentams.
Viso teksto komandų paieška
Klaviatūra valdomas komandų centras akimirksniu ieško visuose tavo dokumentuose, todėl didelės žinių bazės tampa naršomos be rankinio aplankų naršymo.
Integruota failų saugykla
Integruota S3 suderinama objektų saugykla tvarko failų įkėlimus ir medijos priedus, nereikalaudama išorinės saugyklos paslaugos ar CDN paskyros.
SSO ir OIDC prisijungimas
Autentifikuokitės naudodami Google, GitHub, Microsoft ar Discord per OIDC, ir jums nebereikės tvarkyti atskirų vartotojų paskyrų kiekvienam komandos nariui.
Kodėl verta naudoti Alexandrie Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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