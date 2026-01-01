Iki 69 % nuolaida Alexandrie

Įdiek Alexandrie vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama žinių bazė su išplėstiniu Markdown, visatekste paieška ir detaliais dokumentų leidimais.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Alexandrie vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Alexandrie

Alexandrie yra savarankiškai talpinama žinių bazės ir dokumentacijos platforma, sukurta naudojant Go ir Nuxt 4. Ji siūlo išplėstinį Markdown redaktorių su KaTeX matematikos išraiškomis, spalvotais išnašų konteineriais ir komandų centrą, skirtą viso teksto paieškai visuose tavo dokumentuose. Penkių lygių leidimų sistema kiekvienam dokumentui leidžia tau kai kuriuos užrašus laikyti privačiais, kitus bendrinti su savo komanda ir viešai publikuoti pasirinktus puslapius – visa tai iš vienos instaliacijos.

Savarankiškai talpinant Alexandrie, tavo dokumentai, užrašai ir įkelti failai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Integruota su S3 suderinama objektų saugykla tvarko failų įkėlimus be išorinės paslaugos, o atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas vienu paspaudimu leidžia tau apsaugoti visą žinių bazę be rankinio duomenų bazės eksportavimo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Alexandrie savybės

Išplėstinis Markdown redaktorius

Rašyk KaTeX matematinėmis išraiškomis, spalvotais išnašų konteineriais ir turtingais įterpimais, naudojant „CodeMirror 6“ redaktorių, skirtą struktūrizuotai dokumentacijai.

Penkių lygių leidimai

Priskirk smulkius prieigos lygius kiekvienam dokumentui — nuo visiškai privačių iki viešai skaitomų — kad tas pats diegimas vienu metu tarnautų asmeniniams užrašams, komandos vikipedijoms ir viešiems dokumentams.

Viso teksto komandų paieška

Klaviatūra valdomas komandų centras akimirksniu ieško visuose tavo dokumentuose, todėl didelės žinių bazės tampa naršomos be rankinio aplankų naršymo.

Integruota failų saugykla

Integruota S3 suderinama objektų saugykla tvarko failų įkėlimus ir medijos priedus, nereikalaudama išorinės saugyklos paslaugos ar CDN paskyros.

SSO ir OIDC prisijungimas

Autentifikuokitės naudodami Google, GitHub, Microsoft ar Discord per OIDC, ir jums nebereikės tvarkyti atskirų vartotojų paskyrų kiekvienam komandos nariui.

Kodėl verta naudoti Alexandrie Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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„WireGuard Easy“ yra web VPN valdymo sąsaja, skirta „WireGuard“.

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