Įdiek 1Backend vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama platforma dirbtinio intelekto (DI) programoms kurti su plečiamais mikroservisais ir mikrofrontais.
Rinkis VPS planą 1Backend
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su 1Backend
1Backend yra atvirojo kodo platforma, skirta DI programoms diegti kaip sudedamosioms mikropaslaugoms ir mikrofrontams, visa tai iš vieno savarankiškai valdomo valdymo pulto. Ji apjungia naudotojų valdymą, leidimus, slaptus duomenis, konfigūraciją, maršrutizavimą, failų saugyklą ir DI modelių paslaugą, kad komandos galėtų sutelkti dėmesį į programos logiką, o ne į infrastruktūros sujungimą.
Savarankiškai talpinant 1Backend savo VPS serveryje, užklausos, modelio svoriai, slapti duomenys ir klientų duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Integruotos paslaugos paleidžia vietinius didelius kalbos modelius (LLM) ir stabiliojo difuzijos konteinerius pagal poreikį, suteikdamos tau produkcijai paruoštą galinę sistemą DI produktams be priklausomybės nuo tiekėjo pagal žetonus.
Pagrindinės 1Backend savybės
AI mikroservisų vykdymo aplinka
AI konteinerius – įskaitant vietinius LLM ir vaizdų modelius – galima paleisti ir valdyti tiesiai iš užpakalinės sistemos, nereikalaujant išorinio orkestratoriaus.
Integruota tapatybė
Vartotojų paskyros, vaidmenys, leidimai, organizacijos ir API raktai yra paruošti naudoti iš karto, todėl kiekviena nauja paslauga automatiškai paveldi autentifikavimą.
Paslaptys ir konfigūracija
Šifruota slaptų duomenų saugykla ir programų konfigūravimo paslaugos neleidžia API raktams ir nustatymams patekti į kodą ir versijų kontrolę.
Microfrontend hostingas
Pateikite kelias priekines sąsajas per vieną maršrutizavimo sluoksnį, leisdami nepriklausomoms komandoms diegti vartotojo sąsajos modulius, neperkuriant visos programos.
Bootstrap manifestai
Apibrėžkite maršrutus, leidimus, konfigūracijas ir paslaptis YAML manifestuose, skirtuose atkuriamiems infrastruktūros kaip kodo diegimams skirtingose aplinkose.
Kodėl verta naudoti 1Backend Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.