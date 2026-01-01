Įdiek OliveTin vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama žiniatinklio sąsaja, kuri pateikia iš anksto nustatytas apvalkalo komandas kaip saugius, paspaudžiamus mygtukus.
Rinkis VPS planą OliveTin
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OliveTin
„OliveTin“ yra maža savarankiškai talpinama „Go“ paslauga, kuri iš anksto apibrėžtas „shell“ komandas paverčia saugiais, paspaudžiamais mygtukais žiniatinklio sąsajoje. Administratorius aprašo kiekvieną veiksmą YAML konfigūracijos faile – pavadinimą, piktogramą, komandą, pasirenkamus argumentus, pasirenkamą patvirtinimo dialogo langą – ir „OliveTin“ juos atvaizduoja kaip tvarkingą valdymo skydelį, kurį bet kas, turintis prieigą, gali iškviesti neliesdamas terminalo.
Savarankiškai talpinant „OliveTin“ savo VPS serveryje, netechniniams namų ūkio nariams, jaunesniems komandos nariams ar kiosko tipo jutikliniams ekranams suteikiama kontroliuojamas operacijų pogrupis, kurį jie gali saugiai vykdyti – paleisti iš naujo užstrigusią paslaugą, siųsti „wake-on-LAN“ paketą, atnaujinti „Plex“ biblioteką, inicijuoti atsarginę kopiją – neperduodant SSH prisijungimo duomenų ar atskleidžiant savavališką komandų vykdymą. Kadangi „OliveTin“ vykdo tik komandas, kurias tu aiškiai deklaravai, poveikio sritis lieka apribota YAML konfigūracija.
Pagrindinės OliveTin savybės
YAML apibrėžti veiksmai
Aprašykite kiekvieną shell komandą OliveTin konfigūracijos faile su pavadinimu, piktograma, pasirenkamais argumentais ir vykdymo elgsena, kad būtų atvaizduotas patobulintas prietaisų skydelis.
Patogi lietimui vartotojo sąsaja
Prisitaikanti vieno puslapio programėlė, skirta telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir prie sienos tvirtinamiems jutikliniams ekranams – puikiai tinka kiosko tipo namų automatizavimui.
Argumentų ir išskleidžiamojo sąrašo įvestys
Paversk sudėtingas komandas į išskleidžiamuosius sąrašus, teksto laukelius ar žymimųjų langelių perjungiklius, kad techninių žinių neturintys vartotojai juos aktyvuotų su tinkamais parametrais kiekvieną kartą.
Patvirtinimo dialogai
Privalomais patvirtinimais pažymėk jautrius veiksmus, kad pavojingoms komandoms prireiktų papildomo paspaudimo prieš joms suveikiant.
Mažas resursų pėdsakas
Vienas Go dvejetainis failas naudoja tik kelis MB operatyviosios atminties ir minimaliai procesoriaus, puikiai tinka patalpinti į VPS šalia sunkesnių savarankiškai talpinamų paslaugų.
Webhook ir API
Paleisk veiksmus išoriškai naudodamas HTTP „webhook'us“ arba REST API, kad integruotum „OliveTin“ į automatizavimo sistemas, scenarijus ir išmaniojo namo centrus.
Kodėl verta naudoti OliveTin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.