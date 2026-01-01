Įdiek Swing Music vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas muzikos transliacijos serveris su „Spotify“ tipo sąsaja tavo asmeninei garso įrašų kolekcijai, kasdieniais grojaraščiais, dainų tekstais ir FLAC palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Swing Music
„Swing Music“ suteikia tavo asmeninei garso kolekcijai transliacijos kokybės patirtį, kurią teikia komercinės paslaugos – be prenumeratos mokesčių, licencijavimo apribojimų ar garso glaudinimo. Jis automatiškai nuskaito tavo muzikos aplankus, išskiria metaduomenis ir viską tvarko pagal atlikėją, albumą ir žanrą su išbaigta žiniatinklio sąsaja, kuri apima albumų viršelius, dainų tekstų rodymą ir suasmenintus kasdienius grojaraščius, sugeneruotus iš tavo klausymosi istorijos.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia patikimą nuotolinę prieigą prie tavo bibliotekos iš bet kurios vietos, nepriklausomai nuo namų įkėlimo greičio ar dinaminių IP adresų. FLAC ir neprarandamos kokybės formatai leidžiami natūraliai, todėl tavo garso kokybė niekada nenukenčia, o kelių naudotojų profiliai reiškia, kad visa šeima gali dalytis viena biblioteka, išlaikydama atskiras klausymosi istorijas.
Pagrindinės Swing Music savybės
Garso transliacija be nuostolių
Transliuoja FLAC ir kitus neprarandančius kokybės formatus tiesiogiai, be perkodavimo ar suglaudinimo, išsaugant visą tavo įrašų garso kokybę.
Kasdieniai mišiniai
Generuoja suasmenintus grojaraščius iš tavo klausymosi istorijos, iškelia albumus, kurių neseniai neklausiai, ir palaiko tavo biblioteką atnaujintą.
Dainos teksto rodymas
Rodo sinchronizuotus dainų tekstus atkūrimo metu, kad galėtum sekti nepereidamas į atskirą programėlę ar naršyklės skirtuką.
Last.fm skrobavimas
Automatiškai registruoja kiekvieną tavo grojamą kūrinį Last.fm, taip nuolat atnaujindamas tavo klausymosi statistiką ir muzikos rekomendacijas.
Kelių naudotojų profiliai
Kiekvienas vartotojas tvarko savo klausymosi istoriją, mėgstamiausius ir rekomendacijas, dalindamasis ta pačia muzikos biblioteka serveryje.
Kodėl verta naudoti Swing Music Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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