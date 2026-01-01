Iki 69 % nuolaida Swing Music

Įdiek Swing Music vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas muzikos transliacijos serveris su „Spotify“ tipo sąsaja tavo asmeninei garso įrašų kolekcijai, kasdieniais grojaraščiais, dainų tekstais ir FLAC palaikymu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Swing Music vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Swing Music

„Swing Music“ suteikia tavo asmeninei garso kolekcijai transliacijos kokybės patirtį, kurią teikia komercinės paslaugos – be prenumeratos mokesčių, licencijavimo apribojimų ar garso glaudinimo. Jis automatiškai nuskaito tavo muzikos aplankus, išskiria metaduomenis ir viską tvarko pagal atlikėją, albumą ir žanrą su išbaigta žiniatinklio sąsaja, kuri apima albumų viršelius, dainų tekstų rodymą ir suasmenintus kasdienius grojaraščius, sugeneruotus iš tavo klausymosi istorijos.

Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia patikimą nuotolinę prieigą prie tavo bibliotekos iš bet kurios vietos, nepriklausomai nuo namų įkėlimo greičio ar dinaminių IP adresų. FLAC ir neprarandamos kokybės formatai leidžiami natūraliai, todėl tavo garso kokybė niekada nenukenčia, o kelių naudotojų profiliai reiškia, kad visa šeima gali dalytis viena biblioteka, išlaikydama atskiras klausymosi istorijas.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Swing Music savybės

Garso transliacija be nuostolių

Transliuoja FLAC ir kitus neprarandančius kokybės formatus tiesiogiai, be perkodavimo ar suglaudinimo, išsaugant visą tavo įrašų garso kokybę.

Kasdieniai mišiniai

Generuoja suasmenintus grojaraščius iš tavo klausymosi istorijos, iškelia albumus, kurių neseniai neklausiai, ir palaiko tavo biblioteką atnaujintą.

Dainos teksto rodymas

Rodo sinchronizuotus dainų tekstus atkūrimo metu, kad galėtum sekti nepereidamas į atskirą programėlę ar naršyklės skirtuką.

Last.fm skrobavimas

Automatiškai registruoja kiekvieną tavo grojamą kūrinį Last.fm, taip nuolat atnaujindamas tavo klausymosi statistiką ir muzikos rekomendacijas.

Kelių naudotojų profiliai

Kiekvienas vartotojas tvarko savo klausymosi istoriją, mėgstamiausius ir rekomendacijas, dalindamasis ta pačia muzikos biblioteka serveryje.

Kodėl verta naudoti Swing Music Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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