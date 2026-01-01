Įdiek Langfuse vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo LLM inžinerijos platforma, skirta atsekti, vertinti ir tobulinti DI programas gamyboje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Langfuse
Langfuse yra atvirojo kodo LLM inžinerijos platforma, suteikianti komandoms visišką matomumą jų DI programose. Ji fiksuoja išsamius kiekvieno LLM iškvietimo, paieškos operacijos ir agento veiksmo pėdsakus, todėl lengva derinti gedimus, matuoti delsą ir suprasti išlaidas visoje tavo DI sistemoje. Su integracijomis, skirtomis LangChain, LlamaIndex, Haystack, ir tiesioginiais SDK, skirtais Python ir TypeScript, Langfuse veikia su praktiškai kiekviena DI sistema ir modelių teikėju.
Savarankiškai talpinant Langfuse, visi tavo programos duomenys – užklausos, modelio įvestys, išvestys ir vertinimo rezultatai – lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Tai svarbu, kai tavo DI programos tvarko jautrius dokumentus, klientų duomenis ar nuosavybės teise saugomą verslo logiką, kuri negali palikti tavo aplinkos.
Pagrindinės Langfuse savybės
Paskirstytasis sekimas
Užfiksuok visą kiekvieno LLM iškvietimo, įrankio naudojimo, duomenų paieškos ir agento žingsnio vykdymo medį, kad tiksliai nustatytum gedimus ir vėlavimo kliūtis.
Užklausų valdymas
Valdykite užklausų versijas ir bendradarbiaukite vienoje vietoje, naudodami serverio pusės talpyklą, kad sumažintumėte modelio vėlavimą visuose diegimuose.
Vertinimo procesai
Vertink atsakymus naudodamas LLM kaip teisėją, naudotojų atsiliepimus arba rankinį žymėjimą, kad sistemingai įvertintum ir pagerintum išvesties kokybę.
Duomenų rinkinio valdymas
Sukurkite testavimo rinkinius ir etalonus iš gamybos pėdsakų, kad patvirtintumėte pakeitimus prieš diegiant atnaujintus raginimus ar modelius.
LLM bandymų aikštelė
Interaktyviai išbandyk ir palygink užklausų konfigūracijas su bet kuriuo palaikomu modeliu, neliesdamas programos kodo.
Karkaso integracijos
Integravimas su LangChain, LlamaIndex, Haystack ir daugiau nei 100 LLM per LiteLLM, skirtas paprastam instrumentavimui.
Kodėl verta naudoti Langfuse Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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