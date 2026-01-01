Įdiek ThingsBoard vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daiktų interneto platforma įrenginių valdymui, telemetrijos duomenų rinkimui realiuoju laiku ir tinkintų prietaisų skydelių vizualizavimui.
Rinkis VPS planą ThingsBoard
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ThingsBoard
ThingsBoard yra atvirojo kodo daiktų interneto (IoT) platforma, kuri valdo visą prijungtų įrenginių diegimo gyvavimo ciklą – nuo įrenginių paruošimo ir kredencialų valdymo iki telemetrijos duomenų įkėlimo realiuoju laiku, sudėtingų įvykių apdorojimo ir pritaikytų prietaisų skydelių vizualizavimo. Ji palaiko MQTT, HTTP ir CoAP protokolus iš karto, todėl yra suderinama su praktiškai bet kokiu mikrovaldikliu, pramoniniu jutikliu ar šliuzu.
Savarankiškas ThingsBoard talpinimas savo VPS reiškia, kad jūsų įrenginių duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros – tai itin svarbu pramonės, medicinos ir išmaniųjų pastatų diegimams, kuriems taikomi duomenų suvereniteto reikalavimai. Su kelių nuomininkų palaikymu viena ThingsBoard instancija gali aptarnauti izoliuotas aplinkas skirtingoms komandoms, klientams ar projektams.
Pagrindinės ThingsBoard savybės
Prietaisų skydeliai realiuoju laiku
Kurk individualius prietaisų skydelius su dešimtimis valdiklių tipų — diagramomis, indikatoriais, žemėlapiais ir lentelėmis — kurie atsinaujina realiuoju laiku, kai įrenginiai siunčia telemetrijos duomenis.
Vaizdinis taisyklių variklis
Apdorokite įrenginio duomenis naudodami vilkimo ir nuleidimo taisyklių grandinės redaktorių, kuris suaktyvina pavojaus signalus, transformuoja duomenų paketus ir persiunčia įvykius į išorines sistemas.
MQTT įrenginių jungiamumas
Prijunkite jutiklius ir mikrovaldiklius per MQTT, HTTP arba CoAP, naudodami kiekvieno įrenginio prieigos raktus, be papildomo brokerio.
Įrenginių parko valdymas
Suskirstyk įrenginius į grupes, priskirk bendrus atributus, valdyk programinės įrangos atnaujinimus ir stebėk įrenginių būseną visame savo įrenginių parke.
Kelių klientų palaikymas
Kurkite izoliuotas nuomininkų paskyras su nuosavais įrenginiais, valdymo skydeliais ir naudotojų vaidmenimis – idealu produktų įmonėms, valdančioms klientų diegimus.
Signalai ir pranešimai
Apibrėžk slenksčio arba taisyklėmis pagrįstus įspėjimus, kurie siunčia el. pašto, webhook arba platformos pranešimus, kai įvykdomos įrenginio sąlygos.
Kodėl verta naudoti ThingsBoard Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.