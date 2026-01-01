Iki 69 % nuolaida ThingsBoard

Įdiek ThingsBoard vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo daiktų interneto platforma įrenginių valdymui, telemetrijos duomenų rinkimui realiuoju laiku ir tinkintų prietaisų skydelių vizualizavimui.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ThingsBoard vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su ThingsBoard

ThingsBoard yra atvirojo kodo daiktų interneto (IoT) platforma, kuri valdo visą prijungtų įrenginių diegimo gyvavimo ciklą – nuo įrenginių paruošimo ir kredencialų valdymo iki telemetrijos duomenų įkėlimo realiuoju laiku, sudėtingų įvykių apdorojimo ir pritaikytų prietaisų skydelių vizualizavimo. Ji palaiko MQTT, HTTP ir CoAP protokolus iš karto, todėl yra suderinama su praktiškai bet kokiu mikrovaldikliu, pramoniniu jutikliu ar šliuzu.

Savarankiškas ThingsBoard talpinimas savo VPS reiškia, kad jūsų įrenginių duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros – tai itin svarbu pramonės, medicinos ir išmaniųjų pastatų diegimams, kuriems taikomi duomenų suvereniteto reikalavimai. Su kelių nuomininkų palaikymu viena ThingsBoard instancija gali aptarnauti izoliuotas aplinkas skirtingoms komandoms, klientams ar projektams.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ThingsBoard savybės

Prietaisų skydeliai realiuoju laiku

Kurk individualius prietaisų skydelius su dešimtimis valdiklių tipų — diagramomis, indikatoriais, žemėlapiais ir lentelėmis — kurie atsinaujina realiuoju laiku, kai įrenginiai siunčia telemetrijos duomenis.

Vaizdinis taisyklių variklis

Apdorokite įrenginio duomenis naudodami vilkimo ir nuleidimo taisyklių grandinės redaktorių, kuris suaktyvina pavojaus signalus, transformuoja duomenų paketus ir persiunčia įvykius į išorines sistemas.

MQTT įrenginių jungiamumas

Prijunkite jutiklius ir mikrovaldiklius per MQTT, HTTP arba CoAP, naudodami kiekvieno įrenginio prieigos raktus, be papildomo brokerio.

Įrenginių parko valdymas

Suskirstyk įrenginius į grupes, priskirk bendrus atributus, valdyk programinės įrangos atnaujinimus ir stebėk įrenginių būseną visame savo įrenginių parke.

Kelių klientų palaikymas

Kurkite izoliuotas nuomininkų paskyras su nuosavais įrenginiais, valdymo skydeliais ir naudotojų vaidmenimis – idealu produktų įmonėms, valdančioms klientų diegimus.

Signalai ir pranešimai

Apibrėžk slenksčio arba taisyklėmis pagrįstus įspėjimus, kurie siunčia el. pašto, webhook arba platformos pranešimus, kai įvykdomos įrenginio sąlygos.

Kodėl verta naudoti ThingsBoard Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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