Iki 69 % nuolaida Plausible Analytics

Įdiek Plausible Analytics vienu spustelėjimu.

Lengva, be slapukų žiniatinklio analizės platforma, kuri visiškai atitinka BDAR reikalavimus ir saugo visus lankytojų duomenis tavo serveryje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Plausible Analytics vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Plausible Analytics

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Plausible Analytics

„Plausible Analytics“ yra atvirojo kodo, į privatumą orientuota „Google Analytics“ alternatyva, kuri seka esminę svetainės metriką be slapukų, asmens duomenų rinkimo ar sutikimo reklamjuosčių. Jos sekimo scenarijus sveria mažiau nei 1 KB, todėl jis praktiškai neturi jokios įtakos puslapio įkėlimo laikui, kartu suteikdamas aiškų prietaisų skydelį su visomis tau reikalingomis srauto įžvalgomis.

Savarankiškai talpinant „Plausible“ savo VPS serveryje, visi puslapio peržiūrų ir įvykių įrašai lieka tavo infrastruktūroje be trečiųjų šalių prieigos. Šis šablonas sujungia „Plausible“ programą su „PostgreSQL“ metaduomenims ir „ClickHouse“ didelio našumo analizės užklausoms, suteikdamas tau pilną, gamybai paruoštą sąranką, kuri neribotą laiką saugo duomenis už fiksuotą infrastruktūros kainą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Plausible Analytics savybės

Sekimas be slapukų

Matuoja srautą be slapukų arba nuolatinių identifikatorių, todėl tau nereikia sutikimo juostos ir pagal nutylėjimą atitinki BDAR ir CCPA reikalavimus.

Mažiau nei 1 KB scenarijus

Sekimo skriptas yra mažesnis nei dauguma paveikslėlių, nesukeldamas jokio apčiuopiamo vėlavimo puslapių įkėlimui, vis tiek fiksuodamas visus esminius rodiklius.

Realaus laiko valdymo skydas

Matyk tiesioginį lankytojų skaičių, istorines tendencijas, srauto šaltinius ir populiariausius puslapius viename, lengvai skaitomame prietaisų skydelyje.

Tikslas ir įvykių sekimas

Stebėk pasirinktines konversijas ir įvykius – formų pateikimus, mygtukų paspaudimus ir išeinančias nuorodas – nereikės rašyti sudėtingo analizės kodo.

ClickHouse analitikos variklis

„ClickHouse“ stulpelinė saugykla užtikrina greitas užklausas milijonams puslapių peržiūrų, todėl prietaisų skydeliai įkeliami akimirksniu net ir didelio srauto svetainėse.

Kodėl verta naudoti Plausible Analytics Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

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