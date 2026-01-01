Įdiek Plausible Analytics vienu spustelėjimu.
Lengva, be slapukų žiniatinklio analizės platforma, kuri visiškai atitinka BDAR reikalavimus ir saugo visus lankytojų duomenis tavo serveryje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plausible Analytics
„Plausible Analytics“ yra atvirojo kodo, į privatumą orientuota „Google Analytics“ alternatyva, kuri seka esminę svetainės metriką be slapukų, asmens duomenų rinkimo ar sutikimo reklamjuosčių. Jos sekimo scenarijus sveria mažiau nei 1 KB, todėl jis praktiškai neturi jokios įtakos puslapio įkėlimo laikui, kartu suteikdamas aiškų prietaisų skydelį su visomis tau reikalingomis srauto įžvalgomis.
Savarankiškai talpinant „Plausible“ savo VPS serveryje, visi puslapio peržiūrų ir įvykių įrašai lieka tavo infrastruktūroje be trečiųjų šalių prieigos. Šis šablonas sujungia „Plausible“ programą su „PostgreSQL“ metaduomenims ir „ClickHouse“ didelio našumo analizės užklausoms, suteikdamas tau pilną, gamybai paruoštą sąranką, kuri neribotą laiką saugo duomenis už fiksuotą infrastruktūros kainą.
Pagrindinės Plausible Analytics savybės
Sekimas be slapukų
Matuoja srautą be slapukų arba nuolatinių identifikatorių, todėl tau nereikia sutikimo juostos ir pagal nutylėjimą atitinki BDAR ir CCPA reikalavimus.
Mažiau nei 1 KB scenarijus
Sekimo skriptas yra mažesnis nei dauguma paveikslėlių, nesukeldamas jokio apčiuopiamo vėlavimo puslapių įkėlimui, vis tiek fiksuodamas visus esminius rodiklius.
Realaus laiko valdymo skydas
Matyk tiesioginį lankytojų skaičių, istorines tendencijas, srauto šaltinius ir populiariausius puslapius viename, lengvai skaitomame prietaisų skydelyje.
Tikslas ir įvykių sekimas
Stebėk pasirinktines konversijas ir įvykius – formų pateikimus, mygtukų paspaudimus ir išeinančias nuorodas – nereikės rašyti sudėtingo analizės kodo.
ClickHouse analitikos variklis
„ClickHouse“ stulpelinė saugykla užtikrina greitas užklausas milijonams puslapių peržiūrų, todėl prietaisų skydeliai įkeliami akimirksniu net ir didelio srauto svetainėse.
Kodėl verta naudoti Plausible Analytics Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.