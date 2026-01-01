Iki 69 % nuolaida Typebot

Įdiek Typebot vienu spustelėjimu.

Be kodo pokalbių roboto kūrimo įrankis, skirtas kurti pokalbių formas, apklausas ir interaktyvias pokalbių patirtis, kurias gali priglobti pats.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Typebot vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Typebot

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Typebot

„Typebot“ yra savarankiškai talpinamas pokalbių formų kūrėjas, kuris pakeičia statines HTML formas interaktyviais, į pokalbį panašiais srautais. Naudodamos jo „drag-and-drop“ (vilk ir numesk) drobės redaktorių, komandos gali kurti daugiapakopius pokalbius su sąlyginėmis šakomis, pasirinktiniais kintamaisiais ir vietinėmis integracijomis – nerašydamos kodo. Platforma teikiama kaip dvi paslaugos: kūrimo įrankis srautams kurti ir valdyti, ir peržiūros įrankis, kuris pateikia paskelbtus pokalbių robotus tiesiogiai galutiniams vartotojams.

Savarankiškai talpindamas „Typebot“ savo VPS serveryje, tu įgyji visą nuosavybę į pateiktus duomenis, failų įkėlimus ir API prisijungimo duomenis, be jokių mokesčių už pateikimą ir be trečiųjų šalių duomenų perdavimo. Tavo srautai veikia tavo paties domene, visiškai privatūs, be jokių dirbtinių apribojimų darbo erdvėms, komandos nariams ar paskelbtiems robotams.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Typebot savybės

Vaizdinis srautų kūrėjas

Kurk šakotas pokalbių schemas naudodamas drobės redaktorių. Jame rasi daugiau nei 30 blokų tipų, tokių kaip įvestys, sąlygos, medijos įterpimai ir mokėjimų surinkimas.

Natyvios integracijos

Prijunkite srautus tiesiogiai prie OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier ir Make.com, nepaliekant redaktoriaus.

Sąlyginė logika

Šakokite pokalbių eigą pagal naudotojų atsakymus, kintamuosius arba API atsakymus, kad pateiktumėte visiškai personalizuotas patirtis.

Lankstūs įterpimo režimai

Paskelbk pokalbių robotus kaip iššokančiuosius langus, šoninius valdiklius, viso puslapio pokalbius arba įterptuosius elementus bet kurioje svetainėje ar žiniatinklio programoje.

Analitika realiuoju laiku

Stebėk pateikimo rodiklius, atsisakymo taškus ir užbaigimo piltuvėlius kiekvienam paskelbtam srautui iš prietaisų skydelio.

Komandos darbo erdvės

Organizuok srautus įvairiose izoliuotose darbo erdvėse su vaidmenimis pagrįsta prieiga skirtingoms komandoms ar klientams.

Kodėl verta naudoti Typebot Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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