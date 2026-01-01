Įdiek Typebot vienu spustelėjimu.
Be kodo pokalbių roboto kūrimo įrankis, skirtas kurti pokalbių formas, apklausas ir interaktyvias pokalbių patirtis, kurias gali priglobti pats.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Typebot
„Typebot“ yra savarankiškai talpinamas pokalbių formų kūrėjas, kuris pakeičia statines HTML formas interaktyviais, į pokalbį panašiais srautais. Naudodamos jo „drag-and-drop“ (vilk ir numesk) drobės redaktorių, komandos gali kurti daugiapakopius pokalbius su sąlyginėmis šakomis, pasirinktiniais kintamaisiais ir vietinėmis integracijomis – nerašydamos kodo. Platforma teikiama kaip dvi paslaugos: kūrimo įrankis srautams kurti ir valdyti, ir peržiūros įrankis, kuris pateikia paskelbtus pokalbių robotus tiesiogiai galutiniams vartotojams.
Savarankiškai talpindamas „Typebot“ savo VPS serveryje, tu įgyji visą nuosavybę į pateiktus duomenis, failų įkėlimus ir API prisijungimo duomenis, be jokių mokesčių už pateikimą ir be trečiųjų šalių duomenų perdavimo. Tavo srautai veikia tavo paties domene, visiškai privatūs, be jokių dirbtinių apribojimų darbo erdvėms, komandos nariams ar paskelbtiems robotams.
Pagrindinės Typebot savybės
Vaizdinis srautų kūrėjas
Kurk šakotas pokalbių schemas naudodamas drobės redaktorių. Jame rasi daugiau nei 30 blokų tipų, tokių kaip įvestys, sąlygos, medijos įterpimai ir mokėjimų surinkimas.
Natyvios integracijos
Prijunkite srautus tiesiogiai prie OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier ir Make.com, nepaliekant redaktoriaus.
Sąlyginė logika
Šakokite pokalbių eigą pagal naudotojų atsakymus, kintamuosius arba API atsakymus, kad pateiktumėte visiškai personalizuotas patirtis.
Lankstūs įterpimo režimai
Paskelbk pokalbių robotus kaip iššokančiuosius langus, šoninius valdiklius, viso puslapio pokalbius arba įterptuosius elementus bet kurioje svetainėje ar žiniatinklio programoje.
Analitika realiuoju laiku
Stebėk pateikimo rodiklius, atsisakymo taškus ir užbaigimo piltuvėlius kiekvienam paskelbtam srautui iš prietaisų skydelio.
Komandos darbo erdvės
Organizuok srautus įvairiose izoliuotose darbo erdvėse su vaidmenimis pagrįsta prieiga skirtingoms komandoms ar klientams.
Kodėl verta naudoti Typebot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
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