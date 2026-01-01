Iki 69 % nuolaida Apache Answer

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Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių bazių, pagalbos centrų ir bendruomenės forumų kūrimui.

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10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
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200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
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64,99  €
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Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Answer

Apache Answer yra atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, sukurta naudojant Go ir React, skirta padėti komandoms ir bendruomenėms dalytis žiniomis per paieškai pritaikytą, organizuotą klausimų ir atsakymų sąsają. Skirtingai nei įprasti forumai, kiekvienas elementas – žymėjimas, reputacija, moderavimo įrankiai ir įskiepių sistema – yra specialiai sukurtas struktūrizuotam žinių kaupimui ir paieškai.

Savarankiškai talpinant Apache Answer, tavo organizacijos vidinės žinios lieka tavo infrastruktūroje, be vartotojo licencijavimo mokesčių ir trečiųjų šalių prieigos prie duomenų. Kai tavo bendruomenė auga, tu kontroliuoji konfigūraciją, integracijas ir mastelį, nevaržomas SaaS tiekėjo funkcijų plano ar kainodaros lygių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Answer savybės

Struktūrizuota klausimų ir atsakymų sąsaja

Specialiai sukurta klausimų ir atsakymų struktūra su raiškiojo teksto redagavimo ir „Markdown“ palaikymu leidžia lengviau rašyti aiškius klausimus ir išsamius atsakymus nei bendrosios paskirties forumo programinė įranga.

Žymėjimas ir paieška

Organizuokite turinį naudodami išsamią žymėjimo sistemą ir išplėstinį paieškos filtravimą, kad komandos nariai galėtų rasti tinkamus atsakymus, neperžiūrinėdami nesusijusių diskusijų.

Reputacija ir žaidybinimas

Reputacijos taškai, ženkleliai ir naudotojų reitingai skatina aktyvų dalyvavimą ir išryškina patikimiausius dalyvius, laikui bėgant gerindami bendrą žinių kokybę.

Įskiepių sistema

Per integruotą įskiepių architektūrą gali išplėsti funkcionalumą ir integruoti su išoriniais įrankiais, pritaikydamas platformą prie savo komandos esamų darbo procesų be individualaus kūrimo.

Kelių kalbų palaikymas

Palaikyk tarptautines komandas ir bendruomenes su integruotomis daugiakalbėmis funkcijomis, pašalindamas kalbos barjerus ir palengvindamas bendradarbiavimu pagrįstą žinių dalijimąsi.

Kodėl verta naudoti Apache Answer Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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