Įdiek Baikal vienu spustelėjimu.
Lengvas savarankiškai talpinamas CalDAV ir CardDAV serveris, skirtas sinchronizuoti kalendorius, užduotis ir kontaktus visuose tavo įrenginiuose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Baikal
„Baikal“ yra lengvas, savarankiškai valdomas CalDAV ir CardDAV serveris, sukurtas remiantis gerai žinoma „sabre/dav“ PHP biblioteka. Jis suteikia privačią vietą kalendoriams, įvykiams, užduotims ir kontaktams, kurie sinchronizuojasi su „iOS“, „macOS“, „Android“, „Thunderbird“, „Outlook“ ir bet kuriuo kitu klientu, palaikančiu standartinius CalDAV ir CardDAV protokolus.
Savarankiškai talpinant „Baikal“ savo VPS serveryje, asmeniniai ir komandos planavimo duomenys lieka tavo infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies kalendoriaus paslaugoje. Jo reikalavimai yra sąmoningai maži – vienas PHP konteineris, palaikomas „SQLite“ arba „MySQL“ – todėl jis patogiai telpa mažame VPS serveryje, vis dar palaikydamas kelis vartotojus, bendrinamas adresų knygas ir detalų prieigos valdymą per integruotą administratoriaus sąsają.
Pagrindinės Baikal savybės
CalDAV ir CardDAV
Standartus atitinkantis kalendoriaus ir kontaktų sinchronizavimas su „iOS“, „macOS“, „Android“, „Thunderbird“, „Outlook“, „DAVx5“ ir bet kuriuo kitu „CalDAV“ / „CardDAV“ klientu.
Kelių naudotojų paskyros
Sukurkite atskiras naudotojų paskyras su nuosavais kalendoriais, užduotimis ir adresų knygomis, viskas valdoma iš vienos administratoriaus žiniatinklio sąsajos.
Bendros kolekcijos
Bendrinkite konkrečius kalendorius ar adresų knygas su kitais naudotojais tame pačiame egzemplioriuje, kad galėtumėte planuoti komandos veiklą ir sinchronizuoti kontaktus.
Lengvas pėdsakas
Vienas PHP konteineris, vykdantis sabre/dav ant SQLite arba MySQL – pakankamai mažas, kad veiktų kartu su kitomis savo serveryje talpinamomis paslaugomis nedideliame VPS.
Administravimo žiniatinklio sąsaja
Valdyk vartotojus, kalendorius, adresų knygas ir pagrindinius serverio nustatymus iš integruoto naršyklės pagrindu veikiančio valdymo pulto, užuot redagavus konfigūracijos failus.
Kodėl verta naudoti Baikal Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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