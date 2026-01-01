Įdiek Bichon vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas Rust el. pašto archyvatorius su IMAP, OAuth2 ir viso teksto paieška, skirtas ilgalaikiam pašto dėžutės išsaugojimui.
Rinkis VPS planą Bichon
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bichon
„Bichon“ yra atvirojo kodo el. pašto archyvavimo serveris, parašytas Rust kalba. Jis jungiasi prie IMAP paskyrų, palaipsniui atsisiunčia pranešimus naudodamas UID pagrindu veikiančią sinchronizaciją, sukuria „Tantivy“ viso teksto paieškos indeksą ir teikia tvarkingą REST API su integruota žiniatinklio sąsaja (WebUI), skirta archyvuotiems laiškams ieškoti, naršyti ir eksportuoti.
Savo VPS serveryje talpinant „Bichon“ kiekvienas archyvuotas pranešimas, priedas ir prisijungimo duomenys lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Paskyrų prisijungimo duomenys yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant AES-256-GCM, „OAuth 2.0“ prieigos raktai atnaujinami automatiškai, o kelios pašto dėžutės atsisiunčiamos vienu metu – todėl „Bichon“ yra greita, privati alternatyva komercinėms el. pašto archyvavimo paslaugoms be mokesčių už kiekvieną pašto dėžutę.
Pagrindinės Bichon savybės
Visatekstė paieška
„Tantivy“ pagrindu veikiantis indeksavimas per pranešimų turinį, antraštes ir priedus pateikia rezultatus per milisekundes su išplėstiniais filtrais ir pokalbių grupavimu.
IMAP ir OAuth2 sinchronizavimas
Jungiasi prie bet kurio IMAP serverio, naudojant slaptažodžio (PLAIN/LOGIN) arba OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentifikaciją, su automatiniu prieigos rakto atnaujinimu „Gmail“ ir „Microsoft“ paskyroms.
Papildomas archyvavimas
UID pagrindu veikiantis inkrementinis sinchronizavimas kiekvieno praėjimo metu atsisiunčia tik naujus pranešimus, sumažindamas pralaidumo ir saugyklos naudojimą keliose vienu metu veikiančiose pašto dėžutėse.
Užšifruoti prisijungimo duomenys
Visi IMAP ir OAuth prisijungimo duomenys yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant AES-256-GCM ir raktą, kuris gaunamas iš diegimo metu nustatyto šifravimo slaptažodžio.
Daugiavartotojų RBAC
Prieiga pagal vaidmenis leidžia suteikti papildomiems naudotojams leidimus kiekvienai paskyrai bendriems archyvams, kartu su išsamiu prieigos įvykių audito žurnalu.
Kodėl verta naudoti Bichon Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.