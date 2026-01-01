Iki 69 % nuolaida Bichon

Įdiek Bichon vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas Rust el. pašto archyvatorius su IMAP, OAuth2 ir viso teksto paieška, skirtas ilgalaikiam pašto dėžutės išsaugojimui.

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DI valdomas VPS
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Įdiek Bichon vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bichon

„Bichon“ yra atvirojo kodo el. pašto archyvavimo serveris, parašytas Rust kalba. Jis jungiasi prie IMAP paskyrų, palaipsniui atsisiunčia pranešimus naudodamas UID pagrindu veikiančią sinchronizaciją, sukuria „Tantivy“ viso teksto paieškos indeksą ir teikia tvarkingą REST API su integruota žiniatinklio sąsaja (WebUI), skirta archyvuotiems laiškams ieškoti, naršyti ir eksportuoti.

Savo VPS serveryje talpinant „Bichon“ kiekvienas archyvuotas pranešimas, priedas ir prisijungimo duomenys lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Paskyrų prisijungimo duomenys yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant AES-256-GCM, „OAuth 2.0“ prieigos raktai atnaujinami automatiškai, o kelios pašto dėžutės atsisiunčiamos vienu metu – todėl „Bichon“ yra greita, privati alternatyva komercinėms el. pašto archyvavimo paslaugoms be mokesčių už kiekvieną pašto dėžutę.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bichon savybės

Visatekstė paieška

„Tantivy“ pagrindu veikiantis indeksavimas per pranešimų turinį, antraštes ir priedus pateikia rezultatus per milisekundes su išplėstiniais filtrais ir pokalbių grupavimu.

IMAP ir OAuth2 sinchronizavimas

Jungiasi prie bet kurio IMAP serverio, naudojant slaptažodžio (PLAIN/LOGIN) arba OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentifikaciją, su automatiniu prieigos rakto atnaujinimu „Gmail“ ir „Microsoft“ paskyroms.

Papildomas archyvavimas

UID pagrindu veikiantis inkrementinis sinchronizavimas kiekvieno praėjimo metu atsisiunčia tik naujus pranešimus, sumažindamas pralaidumo ir saugyklos naudojimą keliose vienu metu veikiančiose pašto dėžutėse.

Užšifruoti prisijungimo duomenys

Visi IMAP ir OAuth prisijungimo duomenys yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant AES-256-GCM ir raktą, kuris gaunamas iš diegimo metu nustatyto šifravimo slaptažodžio.

Daugiavartotojų RBAC

Prieiga pagal vaidmenis leidžia suteikti papildomiems naudotojams leidimus kiekvienai paskyrai bendriems archyvams, kartu su išsamiu prieigos įvykių audito žurnalu.

Kodėl verta naudoti Bichon Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

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Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

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Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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