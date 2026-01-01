Iki 69 % nuolaida Artalk

Įdiek Artalk vienu spustelėjimu.

Lengva, savarankiškai talpinama komentarų sistema su Go pagrindine sistema ir 40 KB JavaScript valdikliu, kuris įterpiamas į bet kurią svetainę.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Artalk vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Artalk

Artalk yra savarankiškai valdoma komentarų sistema, susidedanti iš našaus Go serverio ir minimalistinio „vanilla“ JavaScript valdiklio, kuris įterpiamas į bet kurią svetainę ar tinklaraštį naudojant vieną script tag. Skirtingai nei debesies pagrindu veikiančios komentarų platformos, Artalk visus komentarus, vartotojo duomenis ir moderavimo istoriją saugo tavo valdomoje infrastruktūroje – jokios trečiųjų šalių prieigos, jokio duomenų rinkimo ir jokių prenumeratos mokesčių.

Backendas palaiko SQLite iš karto, su galimybe migruoti į MySQL ar PostgreSQL, augant srautui. Įtraukti moderavimo įrankiai, el. pašto pranešimai, socialinis prisijungimas, šlamšto filtravimas, CAPTCHA ir visa administratoriaus šoninė juosta. Savarankiškas priglobimas VPS serveryje reiškia, kad tavo komentarų duomenys atitinka tavo duomenų saugojimo ir privatumo politiką, o ne platformos paslaugų teikimo sąlygas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Artalk savybės

Įterpti į bet kurią svetainę

Vienas 40 KB JavaScript fragmentas prijungia bet kurią svetainę ar statinį tinklaraštį prie tavo Artalk egzemplioriaus – nereikia jokios karkaso priklausomybės ar kūrimo etapo.

Daugelio svetainių valdymas

Viena „Artalk“ instancija tvarko komentarus keliose svetainėse su atskiromis administratoriaus paskyromis, moderavimo eilėmis ir pranešimų nustatymais kiekvienai svetainei.

Šlamštas ir CAPTCHA

Integruotos Akismet, Tencent ir Aliyun šlamšto filtravimo integracijos, taip pat paveikslėlių, slankiklio, reCAPTCHA, hCaptcha ir Turnstile CAPTCHA parinktys apsaugo komentarų skiltis nuo robotų.

Socialinio tinklo paskyra

Komentatoriai autentifikuojasi per „GitHub“, „Google“, „Discord“ ir 20 kitų „OAuth“ teikėjų, sumažindami nepatogumus ir susiedami komentarus su tikromis tapatybėmis.

Administratoriaus šoninė juosta

Integruota šoninė juosta leidžia svetainės administratoriams peržiūrėti, patvirtinti, prisegti ir ištrinti komentarus, valdyti naudotojus ir peržiūrėti puslapio statistiką nepaliekant komentarų sąsajos.

Kodėl verta naudoti Artalk Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Apache Answer

Apache Answer

Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui

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Baikal

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Savo valdomas CalDAV ir CardDAV serveris kalendoriams ir kontaktams

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