Įdiek Artalk vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama komentarų sistema su Go pagrindine sistema ir 40 KB JavaScript valdikliu, kuris įterpiamas į bet kurią svetainę.
Rinkis VPS planą Artalk
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Artalk
Artalk yra savarankiškai valdoma komentarų sistema, susidedanti iš našaus Go serverio ir minimalistinio „vanilla“ JavaScript valdiklio, kuris įterpiamas į bet kurią svetainę ar tinklaraštį naudojant vieną script tag. Skirtingai nei debesies pagrindu veikiančios komentarų platformos, Artalk visus komentarus, vartotojo duomenis ir moderavimo istoriją saugo tavo valdomoje infrastruktūroje – jokios trečiųjų šalių prieigos, jokio duomenų rinkimo ir jokių prenumeratos mokesčių.
Backendas palaiko SQLite iš karto, su galimybe migruoti į MySQL ar PostgreSQL, augant srautui. Įtraukti moderavimo įrankiai, el. pašto pranešimai, socialinis prisijungimas, šlamšto filtravimas, CAPTCHA ir visa administratoriaus šoninė juosta. Savarankiškas priglobimas VPS serveryje reiškia, kad tavo komentarų duomenys atitinka tavo duomenų saugojimo ir privatumo politiką, o ne platformos paslaugų teikimo sąlygas.
Pagrindinės Artalk savybės
Įterpti į bet kurią svetainę
Vienas 40 KB JavaScript fragmentas prijungia bet kurią svetainę ar statinį tinklaraštį prie tavo Artalk egzemplioriaus – nereikia jokios karkaso priklausomybės ar kūrimo etapo.
Daugelio svetainių valdymas
Viena „Artalk“ instancija tvarko komentarus keliose svetainėse su atskiromis administratoriaus paskyromis, moderavimo eilėmis ir pranešimų nustatymais kiekvienai svetainei.
Šlamštas ir CAPTCHA
Integruotos Akismet, Tencent ir Aliyun šlamšto filtravimo integracijos, taip pat paveikslėlių, slankiklio, reCAPTCHA, hCaptcha ir Turnstile CAPTCHA parinktys apsaugo komentarų skiltis nuo robotų.
Socialinio tinklo paskyra
Komentatoriai autentifikuojasi per „GitHub“, „Google“, „Discord“ ir 20 kitų „OAuth“ teikėjų, sumažindami nepatogumus ir susiedami komentarus su tikromis tapatybėmis.
Administratoriaus šoninė juosta
Integruota šoninė juosta leidžia svetainės administratoriams peržiūrėti, patvirtinti, prisegti ir ištrinti komentarus, valdyti naudotojus ir peržiūrėti puslapio statistiką nepaliekant komentarų sąsajos.
Kodėl verta naudoti Artalk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.