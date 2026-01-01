Iki 69 % nuolaida SFTPGo

Įdiek SFTPGo vienu spustelėjimu.

Visų funkcijų, įvykiais valdomas failų perdavimo serveris, palaikantis SFTP, FTP, WebDAV ir HTTP, su integruota žiniatinklio administravimo sąsaja.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SFTPGo vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SFTPGo

SFTPGo yra visapusiškas, atvirojo kodo failų perdavimo serveris, sukurtas remiantis įvykiais pagrįsta architektūra. Jis palaiko kelis protokolus iš vieno diegimo – SFTP, FTPS, WebDAV ir HTTP/HTTPS – kartu su keliomis saugyklos posistemėmis, įskaitant vietines failų sistemas, „Amazon S3“, „Google Cloud Storage“ ir „Azure Blob Storage“. Integruota „WebAdmin“ sąsaja suteikia administratoriams visišką vartotojų, grupių, kvotų ir prieigos politikų kontrolę, o „WebClient“ sąsaja leidžia galutiniams vartotojams tvarkyti savo failus tiesiogiai naršyklėje be jokios papildomos programinės įrangos.

Savo SFTPGo talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti failų perdavimo infrastruktūrą. Jūs nustatote duomenų saugojimo politiką, prieigos taisykles ir saugyklos posistemes – be mokesčių už vartotoją, be naudojimo apribojimų ir be duomenų, paliekančių jūsų infrastruktūrą.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SFTPGo savybės

Daugiaprotokolinis palaikymas

SFTP, FTPS, WebDAV ir HTTP/HTTPS – viskas aptarnaujama iš vieno serverio, todėl palaikomi klientai, prisijungiantys bet kokiu standartiniu protokolu, be papildomų diegimų.

Interneto administravimas

Pilna naršyklės pagrindu veikianti „WebAdmin“ sąsaja, skirta valdyti naudotojus, grupes, aplankus, kvotas ir įvykių taisykles, be jokios komandų eilutės prieigos.

Kelios saugyklos posistemės

Prisijunk prie vietinės saugyklos, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage arba nuotolinių SFTP serverių ir pateik juos kaip vieningą katalogų medį vartotojams.

Įvykiais varomas automatizavimas

Nustatykite taisykles, kurios suaktyvina webhooks, el. pašto pranešimus arba pasirinktinius scenarijus failų įvykiams, pvz., įkėlimo, atsisiuntimo ar ištrynimo.

Kvotos naudotojui

Nustatykite nepriklausomus saugyklos ir pralaidumo limitus kiekvienam vartotojui ar aplankui, kad viena paskyra nesuvartotų per daug išteklių.

Dviejų faktorių autentifikacija

TOTP pagrindu veikiantis dviejų faktorių autentifikavimas (2FA) tiek administratoriaus, tiek galutinio vartotojo paskyroms suteikia kritinį apsaugos lygį nuo neteisėtos prieigos.

Kodėl verta naudoti SFTPGo Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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