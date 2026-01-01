Įdiek SFTPGo vienu spustelėjimu.
Visų funkcijų, įvykiais valdomas failų perdavimo serveris, palaikantis SFTP, FTP, WebDAV ir HTTP, su integruota žiniatinklio administravimo sąsaja.
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Ką gali kurti su SFTPGo
SFTPGo yra visapusiškas, atvirojo kodo failų perdavimo serveris, sukurtas remiantis įvykiais pagrįsta architektūra. Jis palaiko kelis protokolus iš vieno diegimo – SFTP, FTPS, WebDAV ir HTTP/HTTPS – kartu su keliomis saugyklos posistemėmis, įskaitant vietines failų sistemas, „Amazon S3“, „Google Cloud Storage“ ir „Azure Blob Storage“. Integruota „WebAdmin“ sąsaja suteikia administratoriams visišką vartotojų, grupių, kvotų ir prieigos politikų kontrolę, o „WebClient“ sąsaja leidžia galutiniams vartotojams tvarkyti savo failus tiesiogiai naršyklėje be jokios papildomos programinės įrangos.
Savo SFTPGo talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti failų perdavimo infrastruktūrą. Jūs nustatote duomenų saugojimo politiką, prieigos taisykles ir saugyklos posistemes – be mokesčių už vartotoją, be naudojimo apribojimų ir be duomenų, paliekančių jūsų infrastruktūrą.
Pagrindinės SFTPGo savybės
Daugiaprotokolinis palaikymas
SFTP, FTPS, WebDAV ir HTTP/HTTPS – viskas aptarnaujama iš vieno serverio, todėl palaikomi klientai, prisijungiantys bet kokiu standartiniu protokolu, be papildomų diegimų.
Interneto administravimas
Pilna naršyklės pagrindu veikianti „WebAdmin“ sąsaja, skirta valdyti naudotojus, grupes, aplankus, kvotas ir įvykių taisykles, be jokios komandų eilutės prieigos.
Kelios saugyklos posistemės
Prisijunk prie vietinės saugyklos, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage arba nuotolinių SFTP serverių ir pateik juos kaip vieningą katalogų medį vartotojams.
Įvykiais varomas automatizavimas
Nustatykite taisykles, kurios suaktyvina webhooks, el. pašto pranešimus arba pasirinktinius scenarijus failų įvykiams, pvz., įkėlimo, atsisiuntimo ar ištrynimo.
Kvotos naudotojui
Nustatykite nepriklausomus saugyklos ir pralaidumo limitus kiekvienam vartotojui ar aplankui, kad viena paskyra nesuvartotų per daug išteklių.
Dviejų faktorių autentifikacija
TOTP pagrindu veikiantis dviejų faktorių autentifikavimas (2FA) tiek administratoriaus, tiek galutinio vartotojo paskyroms suteikia kritinį apsaugos lygį nuo neteisėtos prieigos.
Kodėl verta naudoti SFTPGo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių