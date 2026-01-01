Įdiek ArchiveBox vienu spustelėjimu
Savarankiškai talpinama interneto archyvavimo platforma, kuri išsaugo tinklalapius, vaizdo įrašus ir dokumentus įvairiais formatais nuolatinei prieigai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ArchiveBox
„ArchiveBox“ yra pirmaujanti atvirojo kodo savarankiškai talpinama žiniatinklio archyvavimo platforma, fiksuojanti svetaines kaip HTML, PDF, ekrano nuotraukas, WARC failus ir išgautą mediją, siekiant užtikrinti, kad turinys išliktų pasiekiamas ilgai po to, kai originalūs šaltiniai išnyks. Turėdama daugiau nei 18 000 „GitHub“ žvaigždučių ir aktyviai vystoma nuo 2017 m., ji suteikia patikimą alternatyvą priklausomybei nuo „Internet Archive“ dėl turinio, kuris yra svarbus tavo darbui.
Savarankiškas „ArchiveBox“ talpinimas suteikia tau visišką duomenų suverenumą archyvuotam turiniui – tai yra kritiškai svarbu teisiniams, atitikties ir žurnalistikos procesams, kur svarbi duomenų perdavimo grandinė. Tu kontroliuoji saugojimo politiką, atsarginių kopijų strategijas ir prieigos leidimus, o integruota „Sonic“ viso teksto paieškos sistema leidžia greitai ir tiksliai rasti turinį dideliuose archyvuose.
Pagrindinės ArchiveBox savybės
Įvairių formatų archyvavimas
Užfiksuok kiekvieną puslapį vienu metu kaip HTML, PDF, ekrano nuotrauką, WARC ir išgautą mediją, kad turinys būtų išsaugotas keliais nepriklausomais formatais, net jei vienas iš jų ateityje taps neįskaitomas.
Viso teksto paieška
Rask bet kokį žodį ar frazę visame savo archyve akimirksniu, naudodamas integruotą „Sonic“ paieškos variklį, be rankinio naršymo po aplankus ar pasikliovimo netiksliu failų pavadinimų atitikimu.
Automatinis planavimas
Nustatyk kasdienį RSS kanalų, žymių sąrašų ir URL nuorodų rinkinių archyvavimą, kad svarbus turinys išsisaugotų automatiškai, nereikalaujant rankinio aktyvinimo kiekvienam naujam elementui.
Platus įkėlimo palaikymas
Importuokite tiesiai iš naršyklės žymių, Pocket, Pinboard, Instapaper ir kitų paslaugų, palengvindami esamo skaitymo sąrašo perkėlimą į savo nuolatinį archyvą.
JavaScript atvaizdavimas
Archyvuokite dinamiškai atvaizduojamus puslapius ir vieno puslapio programas, naudodami komplektuojamą „NoVNC“ naršyklės aplinką, užfiksuodami turinį, kurio visiškai nepastebi paprasti HTML gavybos įrankiai.
Kodėl verta naudoti ArchiveBox Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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