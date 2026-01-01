Įdiek Backrest vienu spustelėjimu.
Restic žiniatinklio vartotojo sąsaja, leidžianti pasiekti suplanuotas atsargines kopijas, naršymą ir atkūrimus iš bet kurios naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Backrest
„Backrest“ yra savarankiškai talpinama žiniatinklio sąsaja, skirta „restic“ – greitai ir saugiai atsarginių kopijų programai. Ji apjungia „restic“ galingą duomenų dubliavimo pašalinimą ir šifravimą į švarią, naršykle pagrįstą vartotojo sąsają, leidžiančią tau kurti atsarginių kopijų planus, juos suplanuoti naudojant „cron“ ir atkurti atskirus failus, niekada neliečiant komandų eilutės.
Kadangi „Backrest“ saugo momentines kopijas per „restic“, atsarginės kopijos yra saugomos užšifruotos ir palaiko dešimtis saugyklų sprendimų – vietinį diską, su S3 suderinamą objektų saugyklą, „Backblaze B2“, „Google Cloud Storage“, „Azure“, SFTP ir dar daugiau. Savarankiškas „Backrest“ talpinimas leidžia tau visiškai kontroliuoti savo atsarginių kopijų konfigūraciją ir prisijungimo duomenis, be jokių prenumeratos mokesčių ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Backrest savybės
Suplanuoti atsarginių kopijų planai
Nustatykite „cron“ tvarkaraščius kiekvienai saugyklai, kad atsarginės kopijos būtų kuriamos automatiškai be rankinio įsikišimo.
Atkūrimas naršyklėje
Naršykite momentinės kopijos turinį ir atkurkite atskirus failus ar katalogus tiesiai iš žiniatinklio vartotojo sąsajos.
Kelių posistemių saugykla
Atsargines kopijas galima saugoti vietiniame diske, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP ir kitur, naudojant vietines restic posistemes.
End-to-end šifravimas
Restic užšifruoja visas momentines kopijas prieš joms paliekant serverį, taip užtikrindamas, kad duomenys išliktų privatūs bet kurioje saugyklos posistemėje.
Deduplikacija ir suspaudimas
„Restic“ turiniu apibrėžtas skaidymas į blokus deduplikuoja duomenis visose momentinėse kopijose, ženkliai sumažindamas saugyklos naudojimą laikui bėgant.
Kodėl verta naudoti Backrest Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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