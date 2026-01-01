Įdiek AnonUpload vienu spustelėjimu.
Anoniminė failų dalijimosi platforma, kuriai svarbiausia privatumas, be duomenų bazės, paskyrų ir sekimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AnonUpload
AnonUpload yra lengva PHP failų dalijimosi programa, sukurta remiantis vienu principu: dalytis failais nepaliekant pėdsakų. Jai nereikia duomenų bazės, jokių vartotojų paskyrų ir ji nesaugo jokių metaduomenų, kurie galėtų identifikuoti, kas įkėlė ar atsisiuntė failą. Tiesioginiai failų pavadinimai niekada nėra viešai atskleidžiami, o pasirenkama atsisiuntimo vėlinimo funkcija apsaugo nuo automatinio duomenų rinkimo, kol failai pasieks numatytus gavėjus.
Savo serveryje talpinant AnonUpload reiškia, kad tavo failai niekada nepraeina per trečiųjų šalių infrastruktūrą, kuriai taikomi stebėjimo prašymai ar duomenų saugojimo reikalavimai. Tu kontroliuoji, kokie failų tipai yra priimami, kokio dydžio gali būti įkėlimai ir kas gali pasiekti administratoriaus sąsają – nepasikliaudamas jokia komercine anonimine failų dalijimosi paslauga, kuri galėtų registruoti veiklą, nepaisant privatumo teiginių.
Pagrindinės AnonUpload savybės
Nereikia duomenų bazės
Failai saugomi tiesiogiai failų sistemoje, nereikalaujant duomenų bazės nustatymo ar priežiūros, supaprastinant diegimą ir pašalinant dažną duomenų nutekėjimo šaltinį.
Paslėpti failų pavadinimai
Originalūs failų pavadinimai niekada nėra viešai atskleidžiami, todėl atsisiunčiantieji negali spręsti apie turinį, šaltinį ar įkėlėjo tapatybę iš URL adreso ar katalogų sąrašo.
Atsisiuntimo laiko atidėjimas
Nustatykite laukimo laikotarpį, kol failai taps atsisiunčiami, kad automatiniai robotai nespėtų surinkti įkeltų failų, kol jie pasieks numatytus gavėjus.
Konfigūruojami failų tipai
Nustatyk tikslų priimamų failų plėtinių baltąjį sąrašą ir nustatyk maksimalias įkėlimo dydžio ribas iki 10 GB, kad atitiktų tavo konkrečius dalijimosi poreikius.
Administratoriaus sąsaja
Valdykite įkėlimus, stebėkite saugyklos naudojimą ir koreguokite programos nustatymus naudodami integruotą administratoriaus skydelį, neliesdami serverio komandų eilutės.
Kodėl verta naudoti AnonUpload Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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