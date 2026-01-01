Iki 69 % nuolaida AnonUpload

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Anoniminė failų dalijimosi platforma, kuriai svarbiausia privatumas, be duomenų bazės, paskyrų ir sekimo.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek AnonUpload vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su AnonUpload

AnonUpload yra lengva PHP failų dalijimosi programa, sukurta remiantis vienu principu: dalytis failais nepaliekant pėdsakų. Jai nereikia duomenų bazės, jokių vartotojų paskyrų ir ji nesaugo jokių metaduomenų, kurie galėtų identifikuoti, kas įkėlė ar atsisiuntė failą. Tiesioginiai failų pavadinimai niekada nėra viešai atskleidžiami, o pasirenkama atsisiuntimo vėlinimo funkcija apsaugo nuo automatinio duomenų rinkimo, kol failai pasieks numatytus gavėjus.

Savo serveryje talpinant AnonUpload reiškia, kad tavo failai niekada nepraeina per trečiųjų šalių infrastruktūrą, kuriai taikomi stebėjimo prašymai ar duomenų saugojimo reikalavimai. Tu kontroliuoji, kokie failų tipai yra priimami, kokio dydžio gali būti įkėlimai ir kas gali pasiekti administratoriaus sąsają – nepasikliaudamas jokia komercine anonimine failų dalijimosi paslauga, kuri galėtų registruoti veiklą, nepaisant privatumo teiginių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės AnonUpload savybės

Nereikia duomenų bazės

Failai saugomi tiesiogiai failų sistemoje, nereikalaujant duomenų bazės nustatymo ar priežiūros, supaprastinant diegimą ir pašalinant dažną duomenų nutekėjimo šaltinį.

Paslėpti failų pavadinimai

Originalūs failų pavadinimai niekada nėra viešai atskleidžiami, todėl atsisiunčiantieji negali spręsti apie turinį, šaltinį ar įkėlėjo tapatybę iš URL adreso ar katalogų sąrašo.

Atsisiuntimo laiko atidėjimas

Nustatykite laukimo laikotarpį, kol failai taps atsisiunčiami, kad automatiniai robotai nespėtų surinkti įkeltų failų, kol jie pasieks numatytus gavėjus.

Konfigūruojami failų tipai

Nustatyk tikslų priimamų failų plėtinių baltąjį sąrašą ir nustatyk maksimalias įkėlimo dydžio ribas iki 10 GB, kad atitiktų tavo konkrečius dalijimosi poreikius.

Administratoriaus sąsaja

Valdykite įkėlimus, stebėkite saugyklos naudojimą ir koreguokite programos nustatymus naudodami integruotą administratoriaus skydelį, neliesdami serverio komandų eilutės.

Kodėl verta naudoti AnonUpload Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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