Įdiekite AList vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas failų sąrašo ir WebDAV serveris, kuris suvienija dešimtis debesų saugyklų teikėjų po viena žiniatinklio sąsaja.
Rinkis VPS planą AList
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AList
AList yra atvirojo kodo failų sąrašo programa, kuri sujungia vietinę saugyklą ir debesų diskus vienoje žiniatinklio sąsajoje. Ji palaiko daugiau nei 30 saugyklos posistemių – įskaitant OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ir daugelį regioninių tiekėjų – leidžianti tau naršyti, peržiūrėti ir atsisiųsti failus iš visų jų, nereikalaujant perjungti programų ar prisijungti pakartotinai.
Savo VPS serveryje talpinant AList, saugyklos kredencialai ir prieigos politikos lieka tavo kontrolėje, o tavo failai pasiekiami per greitą žiniatinklio sąsają ir visiškai suderinamą WebDAV galinį tašką. Tai praktiškas būdas sujungti išsklaidytas debesų paskyras ir bendrinamus diskus į vieną privatų šliuzą.
Pagrindinės AList savybės
Kelių saugyklų galinės sistemos
Prijunkite daugiau nei 30 tiekėjų – vietinį diską, „OneDrive“, „Google Drive“, S3, FTP, SFTP, WebDAV ir dar daugiau – į vieną bendrą failų medį.
WebDAV serveris
Kiekviena prijungta saugykla pasiekiama kaip vienas skaitymo/rašymo WebDAV galinis taškas, kuris sklandžiai prisijungia prie macOS, Windows ir mobiliųjų klientų.
Peržiūros naršyklėje
Transliuokite ir peržiūrėkite vaizdus, vaizdo įrašus, garso įrašus, PDF failus, „Office“ dokumentus ir kodą, prieš tai neatsisiuntę failų.
Smulkus dalijimasis
Generuok slaptažodžiu apsaugotas bendrinimo nuorodas su pasirenkamu galiojimo terminu, kad išoriniai gavėjai matytų tik tavo pasirinktus failus.
Atsisiuntimai neprisijungus
Integruok su aria2 arba qBittorrent, kad gautum failus iš URL ir torrentų tiesiai į bet kokią prijungtą saugyklos posistemę.
Kodėl verta naudoti AList Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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