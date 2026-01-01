Įdiek Apache Hop vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vizualinė duomenų orkestravimo platforma, skirta kurti duomenų srautus ir darbo eigas, kurie veikia bet kur.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apache Hop
„Apache Hop“ („Hop Orchestration Platform“) yra atvirojo kodo duomenų integravimo ir orkestravimo projektas, inkubuotas ir išplėtotas „Apache Software Foundation“ kaip modernus „Pentaho Data Integration“ („Kettle“) įpėdinis. Jis leidžia duomenų inžinieriams vizualiai kurti duomenų srautus ir darbo eigas, kurie perkelia ir transformuoja duomenis tarp failų, duomenų bazių, pranešimų eilių, debesų saugyklų ir SaaS API, nerašant pasirinktinio kodo.
Šis šablonas diegia „Hop Web“ – naršyklės pagrindu veikiančią „Hop GUI“ versiją, veikiančią „Apache Tomcat“. Savarankiškai talpinant „Hop“ savo VPS serveryje, kiekviena prisijungimo eilutė, kredencialai ir tarpiniai duomenų rinkiniai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už vartotoją, už duomenų srautą ar už eilučių kiekį, kurie yra įprasti komercinėms ETL platformoms.
Pagrindinės Apache Hop savybės
Vaizdinis srauto kūrėjas
Nuvilkimo ir numetimo redaktorius su daugiau nei 200 transformacijų ir veiksmų, apimančių failus, duomenų bazes, API, pranešimų eiles ir duomenų kokybės patikras – nereikia Java ar Python, kad būtų galima kurti gamybos duomenų srautus.
Naršyklinė GUI
Tokia pati Hop GUI patirtis, kaip ir darbalaukio kliento, pasiekiama per Tomcat, kad komandos galėtų kurti srautus iš bet kurios naršyklės be vietinių Java diegimų.
Nuo variklio nepriklausomas vykdymas
Sukurk vieną kartą ir paleisk duomenų srautus naudodamas vietinį „Hop“ variklį, „Apache Spark“, „Apache Flink“ arba „Google Cloud Dataflow“ per „Apache Beam“ vykdymo abstrakciją.
Meta duomenimis varomos darbo eigos
Pakartotinai naudokite jungtis, vykdymo konfigūracijas, dujotiekio šablonus ir vienetinius testus kaip aukščiausios klasės metaduomenų objektus, įregistruotus į Git kartu su dujotiekio apibrėžimais.
Integruota duomenų kilmė
Kiekviena transformacija įrašo įvestis, išvestis ir laukų susiejimus, kad analitikai galėtų atsekti stulpelį iki jo šaltinio failų ar lentelių sudėtinguose daugiapakopiuose darbo procesuose.
Kodėl verta naudoti Apache Hop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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