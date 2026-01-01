Iki 69 % nuolaida Apache Hop

Įdiek Apache Hop vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo vizualinė duomenų orkestravimo platforma, skirta kurti duomenų srautus ir darbo eigas, kurie veikia bet kur.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache Hop vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Hop

„Apache Hop“ („Hop Orchestration Platform“) yra atvirojo kodo duomenų integravimo ir orkestravimo projektas, inkubuotas ir išplėtotas „Apache Software Foundation“ kaip modernus „Pentaho Data Integration“ („Kettle“) įpėdinis. Jis leidžia duomenų inžinieriams vizualiai kurti duomenų srautus ir darbo eigas, kurie perkelia ir transformuoja duomenis tarp failų, duomenų bazių, pranešimų eilių, debesų saugyklų ir SaaS API, nerašant pasirinktinio kodo.

Šis šablonas diegia „Hop Web“ – naršyklės pagrindu veikiančią „Hop GUI“ versiją, veikiančią „Apache Tomcat“. Savarankiškai talpinant „Hop“ savo VPS serveryje, kiekviena prisijungimo eilutė, kredencialai ir tarpiniai duomenų rinkiniai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už vartotoją, už duomenų srautą ar už eilučių kiekį, kurie yra įprasti komercinėms ETL platformoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Hop savybės

Vaizdinis srauto kūrėjas

Nuvilkimo ir numetimo redaktorius su daugiau nei 200 transformacijų ir veiksmų, apimančių failus, duomenų bazes, API, pranešimų eiles ir duomenų kokybės patikras – nereikia Java ar Python, kad būtų galima kurti gamybos duomenų srautus.

Naršyklinė GUI

Tokia pati Hop GUI patirtis, kaip ir darbalaukio kliento, pasiekiama per Tomcat, kad komandos galėtų kurti srautus iš bet kurios naršyklės be vietinių Java diegimų.

Nuo variklio nepriklausomas vykdymas

Sukurk vieną kartą ir paleisk duomenų srautus naudodamas vietinį „Hop“ variklį, „Apache Spark“, „Apache Flink“ arba „Google Cloud Dataflow“ per „Apache Beam“ vykdymo abstrakciją.

Meta duomenimis varomos darbo eigos

Pakartotinai naudokite jungtis, vykdymo konfigūracijas, dujotiekio šablonus ir vienetinius testus kaip aukščiausios klasės metaduomenų objektus, įregistruotus į Git kartu su dujotiekio apibrėžimais.

Integruota duomenų kilmė

Kiekviena transformacija įrašo įvestis, išvestis ir laukų susiejimus, kad analitikai galėtų atsekti stulpelį iki jo šaltinio failų ar lentelių sudėtinguose daugiapakopiuose darbo procesuose.

Kodėl verta naudoti Apache Hop Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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