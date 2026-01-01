n8n diegimas vienu paspaudimu
Atvirojo kodo darbo eigų automatizavimo platforma su vizualiu, mazgais paremtu redaktoriumi, leidžiančiu sujungti programėles, API ir paslaugas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su n8n
n8n yra darbo eigos automatizavimo platforma, kuri jungia programas, paslaugas ir API per vizualią, mazgais paremtą sąsają. Ji leidžia asmenims ir komandoms automatizuoti pasikartojančias užduotis, sinchronizuoti duomenis tarp įrankių ir kurti pasirinktinius integravimo srautus – visa tai neįkalinant duomenų trečiosios šalies debesyje. Su šimtais integruotų mazgų, palaikymu pasirinktinei JavaScript logikai ir įvykiais pagrįstu vykdymu per webhooks ir tvarkaraščius, n8n tvarko viską nuo paprastų pranešimų iki sudėtingų daugiapakopių verslo procesų.
Savarankiškas n8n talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo darbo eigos logika, API kredencialai ir vykdymo duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Tu gauni neribotą darbo eigų vykdymą be kainodaros už užduotį ir visišką kontrolę, kad galėtum plėsti, kurti atsargines kopijas ir versijuoti savo automatizavimus tiksliai taip, kaip reikia.
Pagrindinės n8n savybės
Vizualinis darbo eigos kūrėjas
Nuvilkimo ir numetimo mazgų redaktorius leidžia tau vizualiai kurti kelių žingsnių automatizavimą, o realaus laiko vykdymo peržiūros padeda derinti kiekvieną žingsnį.
Šimtai integracijų
Integruoti mazgai apima populiarias programėles, duomenų bazes ir API – nuo Slack ir GitHub iki PostgreSQL ir HTTP užklausų – paruošti naudoti be individualaus kodo.
Pasirinktinė JavaScript logika
Rašyk JavaScript tiesiogiai darbo eigos mazguose, kad transformuotum duomenis, pritaikytum verslo logiką arba iškviestum bet kokią išorinę API, kurios neapima integruotos integracijos.
Webhooks ir planavimas
Paleiskite darbo eigas akimoju per „webhook'us“, pagal „cron“ tvarkaraštį arba reaguodami į įvykius iš prijungtų paslaugų, be apklausos.
Savitvarkomų duomenų nuosavybė
Visos darbo eigos apibrėžtys, API prisijungimo duomenys ir vykdymo žurnalai lieka tavo VPS, be jokių mokesčių už vykdymą ir be naudojimo apribojimų.
Kodėl verta naudoti n8n Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.