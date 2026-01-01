Įdiek Activepieces vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo be kodo automatizavimo platforma su 200+ integracijų ir integruotu DI agentų palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Activepieces
„Activepieces“ yra nemokama, atvirojo kodo automatizavimo platforma, leidžianti tau sujungti programas ir automatizuoti pasikartojančias užduotis naudojant vizualų „drag-and-drop“ kūrimo įrankį – nereikalaujant jokio kodo. Su daugiau nei 200 integracijų, apimančių produktyvumo įrankius, komunikacijos platformas, duomenų bazes ir DI paslaugas, ji tarnauja kaip savarankiškai talpinama alternatyva „Zapier“ ir „Make“.
„Activepieces“ išskirtinumas yra jo natūralus, į DI orientuotas dizainas: gali kurti išmaniuosius agentus, kurie naudoja LLM mąstymui ir veiksmams, jungtis prie su MCP suderinamų įrankių ir vykdyti pasirinktinius „JavaScript“ ar „Python“ veiksmus, kai neužtenka be kodo sprendimų. Kadangi viskas veikia tavo infrastruktūroje, tavo API raktai, klientų duomenys ir verslo logika niekada nepalieka tavo serverių – ir nėra jokių mokesčių už užduotį, nepriklausomai nuo to, kiek automatizavimų vykdai.
Pagrindinės Activepieces savybės
Vizualinė darbo eigos rengyklė
Nuvilkimo ir numetimo sąsaja leidžia bet kam kurti daugiapakopes automatizacijas nerašant kodo, sutrumpindama laiką nuo idėjos iki veikiančios darbo eigos iki minučių.
200+ integracijų
Prijunk „Google Workspace“, „Slack“, „Discord“, „OpenAI“, „HubSpot“, „Notion“ ir šimtus kitų iš karto, apimančius daugumos komandų jau naudojamus įrankius.
DI asistento pagalba
Kurk agentus, kurie naudoja didelius kalbos modelius samprotavimui, paieškai ir veiksmų atlikimui – peržengiant taisyklių pagrindu veikiančios automatizacijos ribas, kad atliktų užduotis, reikalaujančias sprendimo.
Pasirinktinio kodo žingsniai
Integruokite JavaScript arba Python į bet kurį srautą sudėtingesnei logikai, kuri peržengia be-kodo galimybes, suteikdami kūrėjams visišką lankstumą neatsisakant vizualinio kūrimo įrankio.
Be naudojimo mokesčių
Savarankiškas talpinimas reiškia neribotą darbo eigų vykdymą be jokių papildomų išlaidų, todėl „Activepieces“ yra ekonomiškas didelio srauto automatizavimo sistemoms, kurios būtų brangios debesų platformose.
Kodėl verta naudoti Activepieces Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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