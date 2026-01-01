Įdiek Postiz vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo socialinės medijos planavimo platforma su DI turinio kūrimu 15+ tinklų iš vieno valdymo pulto.
Rinkis VPS planą Postiz
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Postiz
Postiz yra atvirojo kodo alternatyva brangiems socialinės medijos SaaS įrankiams, leisdama tau planuoti, valdyti ir analizuoti savo buvimą X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord ir kitose platformose iš vienos vieningos sąsajos. Jos integruota DI integracija su OpenAI generuoja įrašų pasiūlymus ir automatinį užbaigimą, o į Canva panašus redaktorius tvarko vizualinį turinį.
Savarankiškas Postiz talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo turinio strategiją ir analizės duomenis privačius, pašalina mokesčius už prenumeratą vienam vartotojui ir suteikia komandoms neribotą planavimo galimybę su pasirinktinėmis integracijomis per N8N, Make.com ir Zapier.
Pagrindinės Postiz savybės
Kelių platformų planavimas
Suplanuok ir publikuok į daugiau nei 15 socialinių tinklų vienu metu iš bendro turinio kalendoriaus su tvarkaraščio keitimu vilkimo ir nuleidimo būdu ir masiniu CSV importu.
AI turinio generavimas
„OpenAI“ integracija siūlo įrašų tekstus, užbaigia juodraščius ir padeda pritaikyti pranešimus kiekvienos platformos auditorijai — taip sutaupoma valandų rankinio rašymo.
Integruotas vaizdo redaktorius
Į „Canva“ panašus redaktorius leidžia tau kurti paveikslėlius ir firminę grafiką tiesiai „Postiz“ platformoje, nepereinant į atskirą dizaino įrankį.
Komandinis bendradarbiavimas
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė ir patvirtinimo darbo eigos leidžia keliems bendradarbiams valdyti socialines paskyras, išlaikant prekės ženklo nuoseklumą ir priežiūrą.
Automatizavimo integracijos
Integruotos jungtys, skirtos N8N, Make.com ir Zapier, leidžia sukelti įrašus iš išorinių įvykių ir kurti visapusiškus turinio automatizavimo procesus.
Kodėl verta naudoti Postiz Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.