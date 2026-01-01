Įdiek InfluxDB 2 vienu spustelėjimu.
Vieninga laiko eilučių platforma, apjungianti duomenų bazę, vizualizavimą, įspėjimą ir duomenų apdorojimą vienoje programoje.
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Ką gali kurti su InfluxDB 2
InfluxDB 2 yra specializuota laiko eilučių platforma, kuri tvarko duomenų įkėlimą, saugojimą, užklausas, vizualizavimą ir įspėjimus vienoje programoje. Sukurta naudojant TSM saugojimo variklį su Flux užklausų kalba, ji užtikrina didelio pralaidumo duomenų įkėlimą ir efektyvų suspaudimą kartu su modernia žiniatinklio vartotojo sąsaja – pašalinant poreikį integruoti atskirus įrankius, tokius kaip Grafana ar Kapacitor, pagrindiniams stebėjimo darbo srautams.
Savo VPS serveryje talpinant InfluxDB 2, pašalinamos kainos už duomenų tašką ir duomenų išėjimo išlaidos, įprastos valdomose debesų paslaugose. Gauni nuspėjamas išlaidas daiktų interneto (IoT) įrenginių parkams, infrastruktūros stebėsenai ir finansinių duomenų srautams, nepriklausomai nuo įkėlimo apimties, su nuolatine saugykla ilgus metus istoriniams telemetrijos duomenims.
Pagrindinės InfluxDB 2 savybės
Flux užklausų kalba
„Flux“ yra funkcinė scenarijų kalba, specialiai sukurta laiko eilučių duomenims, leidžianti atlikti transformacijas, agregavimą ir kelių šaltinių sujungimus vienoje užklausoje.
Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja
Integruota sąsaja apima vizualinį užklausų kūrėją, prietaisų skydelio redaktorių ir duomenų naršyklę, todėl norint pradėti nereikia jokio išorinio vizualizavimo įrankio.
Integruoti įspėjimai
Konfigūruok slenksčio ir „deadman“ patikras tiesiogiai InfluxDB 2, naudodamas pranešimų galinius taškus, skirtus „Slack“, „PagerDuty“, HTTP „webhook'ams“ ir kt.
Užduočių variklis
Suplanuok Flux scenarijus duomenų sumažinimui, ETL transformacijoms ir duomenų agregavimui be išorinių cron užduočių arba atskirų konvejerio paslaugų.
Žetonais pagrįsta prieigos kontrolė
Granuliuoti skaitymo / rašymo prieigos raktai, priskirti konkretiems kibirams, leidžia smulkiai valdyti prieigą kelioms komandoms ir programoms, naudojančioms tą patį egzempliorių.
Kodėl verta naudoti InfluxDB 2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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