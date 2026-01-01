Iki 69 % nuolaida InfluxDB 2

Įdiek InfluxDB 2 vienu spustelėjimu.

Vieninga laiko eilučių platforma, apjungianti duomenų bazę, vizualizavimą, įspėjimą ir duomenų apdorojimą vienoje programoje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek InfluxDB 2 vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą InfluxDB 2

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su InfluxDB 2

InfluxDB 2 yra specializuota laiko eilučių platforma, kuri tvarko duomenų įkėlimą, saugojimą, užklausas, vizualizavimą ir įspėjimus vienoje programoje. Sukurta naudojant TSM saugojimo variklį su Flux užklausų kalba, ji užtikrina didelio pralaidumo duomenų įkėlimą ir efektyvų suspaudimą kartu su modernia žiniatinklio vartotojo sąsaja – pašalinant poreikį integruoti atskirus įrankius, tokius kaip Grafana ar Kapacitor, pagrindiniams stebėjimo darbo srautams.

Savo VPS serveryje talpinant InfluxDB 2, pašalinamos kainos už duomenų tašką ir duomenų išėjimo išlaidos, įprastos valdomose debesų paslaugose. Gauni nuspėjamas išlaidas daiktų interneto (IoT) įrenginių parkams, infrastruktūros stebėsenai ir finansinių duomenų srautams, nepriklausomai nuo įkėlimo apimties, su nuolatine saugykla ilgus metus istoriniams telemetrijos duomenims.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės InfluxDB 2 savybės

Flux užklausų kalba

„Flux“ yra funkcinė scenarijų kalba, specialiai sukurta laiko eilučių duomenims, leidžianti atlikti transformacijas, agregavimą ir kelių šaltinių sujungimus vienoje užklausoje.

Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja

Integruota sąsaja apima vizualinį užklausų kūrėją, prietaisų skydelio redaktorių ir duomenų naršyklę, todėl norint pradėti nereikia jokio išorinio vizualizavimo įrankio.

Integruoti įspėjimai

Konfigūruok slenksčio ir „deadman“ patikras tiesiogiai InfluxDB 2, naudodamas pranešimų galinius taškus, skirtus „Slack“, „PagerDuty“, HTTP „webhook'ams“ ir kt.

Užduočių variklis

Suplanuok Flux scenarijus duomenų sumažinimui, ETL transformacijoms ir duomenų agregavimui be išorinių cron užduočių arba atskirų konvejerio paslaugų.

Žetonais pagrįsta prieigos kontrolė

Granuliuoti skaitymo / rašymo prieigos raktai, priskirti konkretiems kibirams, leidžia smulkiai valdyti prieigą kelioms komandoms ir programoms, naudojančioms tą patį egzempliorių.

Kodėl verta naudoti InfluxDB 2 Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Rinktis
Apache Amoro

Apache Amoro

„Lakehouse“ valdymas, skirtas „Iceberg“ ir „Paimon“, su savaime optimizuojančiu valdymo skydeliu

Rinktis
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Daugiapirminė NoSQL dokumentų duomenų bazė su HTTP/JSON API ir sinchronizavimu neprisijungus

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.