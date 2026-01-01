Įdiek Apache Amoro vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ežero duomenų saugyklos valdymo paslauga, skirta Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ir Paimon lentelėms.
Rinkis VPS planą Apache Amoro
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apache Amoro
„Apache Amoro“ yra inkubuojamas „Apache“ projektas, kuris prideda savarankiško valdymo sluoksnį ant atvirų „lakehouse“ formatų, suteikiantis vieningą žiniatinklio prietaisų skydelį katalogams, lentelėms ir nuolatiniam savarankiškam optimizavimui. Jis integruojasi su „Flink“, „Spark“ ir „Trino“, kad platformos komandos galėtų centralizuoti lentelių priežiūrą, failų glaudinimą, momentinių kopijų galiojimo pabaigą ir duomenų saugojimo politiką įvairiuose lentelių formatuose iš vienos vietos.
Savarankiškai talpinant „Amoro“, katalogo metaduomenys, lentelių statistika ir optimizavimo veikla lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be SaaS mokesčių už kiekvieną lentelę. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) rodo lentelių dydžius, optimizavimo eigą, momentinių kopijų istoriją ir SQL terminalo prieigą, suteikiant duomenų platformos komandoms operacinę konsolę, kurios nėra grynuose „Iceberg“ ar „Paimon“ diegimuose.
Pagrindinės Apache Amoro savybės
Vieninga lakehouse valdymo panelė
Naršykite katalogus, schemas, lenteles, momentines kopijas ir skirsnius įvairiuose Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ir Paimon formatuose iš vienos žiniatinklio vartotojo sąsajos, nerašydami SQL.
Savaime optimizuojantis variklis
Nuolat suglaudina mažus failus, sujungia trynimus ir perrašo manifestus fone, kad srautinės ir CDC lentelės išliktų greitai užklausomos be rankinės priežiūros darbų.
Kelių formatų katalogas
Registruok vidinius Amoro katalogus arba prisijunk prie esamų Hive Metastore, AWS Glue, REST ir Hadoop katalogų ir valdyk visus palaikomus lentelių formatus iš vieno valdymo pulto.
Prijungiami optimizavimo konteineriai
Vykdyk optimizavimo užduotis vietiniame konteineryje iš karto arba išplėsk į išorinius Flink, Spark ar Kubernetes optimizavimo konteinerius, didėjant duomenų kiekiams.
Integruotas SQL terminalas
Užklauskite ir tikrinkite lenteles tiesiogiai iš prietaisų skydelio, naudodami integruotą vietinį „Spark“ terminalą, arba prijunkite „Kyuubi“ bendrai, gamybinio lygio SQL prieigai.
Kodėl verta naudoti Apache Amoro Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.