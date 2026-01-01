Iki 69 % nuolaida Apache Amoro

Įdiek Apache Amoro vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo ežero duomenų saugyklos valdymo paslauga, skirta Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ir Paimon lentelėms.

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5,49  /mėn.
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Įdiek Apache Amoro vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
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17,99 
5,49  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Amoro

„Apache Amoro“ yra inkubuojamas „Apache“ projektas, kuris prideda savarankiško valdymo sluoksnį ant atvirų „lakehouse“ formatų, suteikiantis vieningą žiniatinklio prietaisų skydelį katalogams, lentelėms ir nuolatiniam savarankiškam optimizavimui. Jis integruojasi su „Flink“, „Spark“ ir „Trino“, kad platformos komandos galėtų centralizuoti lentelių priežiūrą, failų glaudinimą, momentinių kopijų galiojimo pabaigą ir duomenų saugojimo politiką įvairiuose lentelių formatuose iš vienos vietos.

Savarankiškai talpinant „Amoro“, katalogo metaduomenys, lentelių statistika ir optimizavimo veikla lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be SaaS mokesčių už kiekvieną lentelę. Pridėta žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) rodo lentelių dydžius, optimizavimo eigą, momentinių kopijų istoriją ir SQL terminalo prieigą, suteikiant duomenų platformos komandoms operacinę konsolę, kurios nėra grynuose „Iceberg“ ar „Paimon“ diegimuose.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Amoro savybės

Vieninga lakehouse valdymo panelė

Naršykite katalogus, schemas, lenteles, momentines kopijas ir skirsnius įvairiuose Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ir Paimon formatuose iš vienos žiniatinklio vartotojo sąsajos, nerašydami SQL.

Savaime optimizuojantis variklis

Nuolat suglaudina mažus failus, sujungia trynimus ir perrašo manifestus fone, kad srautinės ir CDC lentelės išliktų greitai užklausomos be rankinės priežiūros darbų.

Kelių formatų katalogas

Registruok vidinius Amoro katalogus arba prisijunk prie esamų Hive Metastore, AWS Glue, REST ir Hadoop katalogų ir valdyk visus palaikomus lentelių formatus iš vieno valdymo pulto.

Prijungiami optimizavimo konteineriai

Vykdyk optimizavimo užduotis vietiniame konteineryje iš karto arba išplėsk į išorinius Flink, Spark ar Kubernetes optimizavimo konteinerius, didėjant duomenų kiekiams.

Integruotas SQL terminalas

Užklauskite ir tikrinkite lenteles tiesiogiai iš prietaisų skydelio, naudodami integruotą vietinį „Spark“ terminalą, arba prijunkite „Kyuubi“ bendrai, gamybinio lygio SQL prieigai.

Kodėl verta naudoti Apache Amoro Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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