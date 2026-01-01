Įdiek Apache Doris vienu spustelėjimu.
Didelio našumo MPP analitinė duomenų bazė, skirta ataskaitoms realiuoju laiku, ad-hoc SQL ir vieningam duomenų sandėliavimui petabaitų mastu.
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Ką gali kurti su Apache Doris
„Apache Doris“ yra moderni, realiuoju laiku veikianti MPP analitinė duomenų bazė, kurią naudoja tūkstančiai organizacijų, įskaitant JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ir ByteDance, prietaisų skydeliams, ad hoc analizei ir klientams skirtai analizei šimtuose terabaitų duomenų. Jos vektorizuotas vykdymo variklis, stulpelinė saugykla ir sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina SQL užklausų vykdymą per mažiau nei sekundę milijarduose eilučių, išlaikant suderinamumą su MySQL protokolu, todėl esami BI įrankiai ir tvarkyklės prisijungia be jokių pakeitimų.
Savarankiškai talpinant „Doris“ savo VPS serveryje, užtikrinama tiesioginė užklausų delsos, duomenų saugojimo politikų ir duomenų įkėlimo srautų kontrolė, be mokesčių už kiekvieną užklausą ar priklausomybės nuo tiekėjo. Pridedama sąsaja apima integruotą žiniatinklio konsolę, skirtą klasterio būsenai, užklausų profiliavimui ir SQL tyrinėjimui.
Pagrindinės Apache Doris savybės
Su MySQL suderinamas SQL
Palaiko MySQL tinklo protokolą, todėl JDBC, ODBC, BI įrankiai ir esami prietaisų skydeliai prisijungia prie Doris be jokių kodo pakeitimų.
Vektorizuotas MPP variklis
Stulpelinė saugykla su vektorizuotu vykdymu ir sąnaudomis pagrįstu optimizatoriumi grąžina SQL užklausas per sekundės dalį milijardams eilučių.
Duomenų įkėlimas realiu laiku
„Stream Load“, „Routine Load“ iš „Kafka“ ir „Flink/Spark“ jungtys įkelia naujus duomenis į užklausiamas lenteles per kelias sekundes.
Federuotos lakehouse užklausos
„Multi-Catalog“ tiesiogiai skaito „Hive“, „Iceberg“, „Hudi“, „Paimon“ ir JDBC šaltinius, kad galėtum užklausti duomenis iš duomenų ežero jų nekopijuodamas.
Integruota žiniatinklio konsolė
Frontendas pateikia naršyklės vartotojo sąsają, skirtą klasterio būsenos peržiūrai, SQL vykdymui, užklausų profilių tikrinimui ir vartotojų bei vaidmenų valdymui.
Kodėl verta naudoti Apache Doris Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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