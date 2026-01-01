Įdiek Apache CouchDB vienu spustelėjimu.
Daugiapirminė dokumentų duomenų bazė su intuityvia HTTP/JSON API, sukurta patikimumui ir replikacijai, orientuotai į veikimą neprisijungus.
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Ką gali kurti su Apache CouchDB
„Apache CouchDB“ yra atvirojo kodo „NoSQL“ dokumentų duomenų bazė, kuri saugo duomenis kaip JSON dokumentus ir visas operacijas atlieka per švarią HTTP/REST API sąsają. Skirtingai nei dauguma duomenų bazių, „CouchDB“ yra sukurta kaip daugiapirminė – kiekvienas mazgas priima skaitymo ir rašymo operacijas, o pakeitimai tarp mazgų (ir net naršyklės klientų) perduodami per laipsnišką replikaciją, kuri atlaiko tinklo padalijimus ir nutrūkstamą ryšį.
Savo VPS serveryje talpinant „CouchDB“, tu gauni gamybinio lygio duomenų bazę, skirtą mobiliosioms programėlėms, veikiančioms be interneto ryšio, kraštiniams diegimams ir atsparioms žiniatinklio paslaugoms, be kainodaros pagal dokumentus ar pardavėjo nustatytų apribojimų. Pridėta „Fauxton“ žiniatinklio konsolė suteikia visą administracinę prieigą užklausoms, replikacijos nustatymui, naudotojų valdymui ir dizaino dokumentų redagavimui.
Pagrindinės Apache CouchDB savybės
Daugia-pirminė replikacija
Kiekvienas mazgas priima įrašus ir sinchronizuoja pakeitimus palaipsniui – puikiai tinka aktyviems-aktyviems klasteriams, kraštiniams mazgams ir mobiliajam sinchronizavimui su PouchDB arba Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Kiekviena operacija yra standartinė HTTP užklausa, grąžinanti JSON, todėl CouchDB galima naudoti iš bet kurios kalbos ar vykdymo aplinkos be vietinės tvarkyklės.
Fauxton administravimo vartotojo sąsaja
Naršyklėje veikiama valdymo panelė, skirta naršyti duomenų bazėse, vykdyti Mango užklausas, redaguoti dizaino dokumentus ir konfigūruoti replikaciją.
Mango užklausų kalba
MongoDB stiliaus JSON užklausų sintaksė su deklaratyviais selektoriais ir indeksais — nereikia rašyti JavaScript rodinių dažnoms paieškoms.
Avarija-tik dizainas
Tik pridėjimo B-medžio saugykla reiškia, kad „CouchDB“ atlaiko staigų elektros energijos praradimą be gedimų ir akimirksniu atsistato paleidus iš naujo.
Kodėl verta naudoti Apache CouchDB Hostinger platformoje
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Integruota Docker tvarkyklė
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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