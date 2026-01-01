Įdiek „MapStore“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „WebGIS“ sistema, skirta interaktyviems žemėlapiams, prietaisų skydeliams ir 3D geopasakojimams kurti iš bet kokio duomenų šaltinio.
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Ką gali kurti su MapStore
„MapStore“ yra atvirojo kodo žiniatinklio GIS produktas, sukurtas „GeoSolutions“, kuris leidžia komandoms kurti, išsaugoti ir dalytis interaktyviais žemėlapiais, prietaisų skydeliais ir įtraukiančiais geopasakojimais naršyklėje. Jis palaiko visą OGC standartų rinkinį (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ir natūraliai integruojasi su „GeoServer“, „MapServer“, „ArcGIS REST“ paslaugomis ir bet kokia standartus atitinkančia geoduomenų posisteme.
Sukurtas naudojant „OpenLayers“, „Leaflet“ ir „CesiumJS“, „MapStore“ apjungia 2D ir 3D peržiūros priemones, išsamią atributų lentelę, diagramų valdiklius ir konteksto tvarkyklę žemėlapių programoms pritaikyti skirtingoms vartotojų grupėms. Savitarna dedikuotame VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti nuosavus sluoksnius, bazinius žemėlapius ir analizės duomenis, išvengiant apmokėjimo už kiekvieną vartotoją, būdingo talpinamoms GIS platformoms.
Pagrindinės MapStore savybės
Žemėlapiai ir prietaisų skydeliai
Kurk interaktyvius 2D žemėlapius ir duomenų valdymo pultus su diagramomis, skaitikliais ir teksto valdikliais, kurie atnaujinami iš tiesioginių WMS, WFS ir WPS sluoksnių.
3D geoistorijos
Kurkite pasakojamąsias geistorijas, naudodami CesiumJS kuriamas 3D scenas, skrydžio animacijas ir įterptąją mediją, kad perduotumėte erdvinius duomenis ne GIS specialistams.
OGC standartai
Integruotas WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW ir 3D Tiles palaikymas jungia MapStore su GeoServer, MapServer ir bet kuria suderinama geoduomenų paslauga.
Konteksto valdytojas
Konfigūruok programos kontekstus, kurie atskleidžia pritaikytas įrankių juostas, papildinius ir sluoksnius konkrečioms vartotojų grupėms, nešakojant kodų bazės.
Katalogo integracija
Ieškoti ir importuoti sluoksnius iš CSW, WMS, WMTS, TMS ir ArcGIS REST katalogų tiesiai žemėlapio kompozitoriuje, pagreitinant duomenų paiešką.
Atributų lentelė
Užklausk, filtruok ir redaguok vektorinių elementų atributus, naudojant skaičiuoklės stiliaus lentelę, kuri sinchronizuojasi realiuoju laiku su žemėlapio simbolika ir pasirinkimais.
Kodėl verta naudoti MapStore Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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