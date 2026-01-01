Open WebUI diegimas vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama AI pokalbių sąsaja su RAG, kelių modelių palaikymu ir visišku privatumu – jokie duomenys nepalieka tavo serverio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open WebUI
„Open WebUI“ yra išsami, savo serveryje talpinama žiniatinklio sąsaja dideliems kalbos modeliams, kuri veikia su „Ollama“, „OpenAI“ ir bet kokia su „OpenAI“ suderinama API. Turėdama daugiau nei 140 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji tapo pirmaujančia atvirojo kodo alternatyva debesų AI pokalbių paslaugoms, siūlanti modernią, į „ChatGPT“ panašią patirtį su privatumo ir kontrolės galimybėmis, kurias suteikia talpinimas savo serveryje.
Integruota paieška papildyta generacija (Retrieval Augmented Generation) leidžia kurti žinių bazes iš jūsų pačių dokumentų, kad AI galėtų atsakyti į klausimus, remdamasis jūsų duomenų kontekstu. Balso skambučiai, vaizdų generavimas, žiniatinklio paieškos integravimas ir „Python“ funkcijų iškvietimas papildo funkcijų rinkinį, kuris tinka tiek individualiems tyrėjams, tiek kūrimo komandoms, tiek privatumą vertinančioms įmonėms.
Pagrindinės Open WebUI savybės
Kelių LLM palaikymas
Prisijunk prie „Ollama“, „OpenAI“ arba bet kurios su „OpenAI“ suderinamos API ir perjunk modelius tame pačiame pokalbyje.
Dokumento RAG
Įkelk dokumentus, kad sukurtum žinių bazę, ir leisk dirbtiniam intelektui atsakyti į klausimus, naudojant kontekstą, paimtą tiesiai iš tavo failų.
Interneto paieškos integravimas
Gauk realaus laiko informaciją iš daugiau nei 15 paieškos teikėjų tiesiogiai į dirbtinio intelekto pokalbius, nepaliekant sąsajos.
Balso ir vaizdo generavimas
Integruota kalbos į tekstą, teksto į kalbą ir vaizdų generavimo funkcija per DALL-E, ComfyUI ir AUTOMATIC1111.
Įmonės autentifikavimas
LDAP, SCIM 2.0 ir OAuth palaikymas kartu su vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole komandos ir organizacijos diegimams.
Kodėl verta naudoti Open WebUI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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