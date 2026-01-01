Įdiek FreeCAD vienu spustelėjimu.
Nemokamas parametrinis 3D CAD modeliuoklis, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės per KasmVNC, nereikalaujant jokio vietinio diegimo.
Rinkis VPS planą FreeCAD
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FreeCAD
„FreeCAD“ yra nemokamas ir atvirojo kodo parametrinis 3D CAD modeliuoklis, kurį naudoja inžinieriai, produktų dizaineriai ir architektai visame pasaulyje. Skirtingai nei tinkleliu pagrįsti įrankiai, „FreeCAD“ veikia su tikslia, apribojimais pagrįsta geometrija, todėl kiekvieną matmenį galima keisti bet kuriuo metu, neatkuriant modelio nuo nulio. Šis šablonas paleidžia „FreeCAD“ naršyklėje pasiekiamoje darbalaukio aplinkoje per „KasmVNC“, paversdamas bet kurį prie interneto prijungtą įrenginį galinga CAD darbo vieta.
Savarankiškai talpinant „FreeCAD“ savo VPS serveryje reiškia, kad tavo inžinerinė aplinka – įskaitant pasirinktines makrokomandas, dalių bibliotekas ir projekto failus – visada pasiekiama iš bet kurio įrenginio, nereikia tvarkyti programinės įrangos diegimų keliuose kompiuteriuose. Nuolatinė disko saugykla išsaugo visus tavo darbus po konteinerio atnaujinimų ir perkrovimų.
Pagrindinės FreeCAD savybės
Prieiga naršyklėje
Visa FreeCAD darbalaukio versija, tiekiama per KasmVNC, pasiekiama iš bet kurios modernios naršyklės, nieko neįdiegiant vietoje.
Parametrinis modeliavimas
Apribojimais pagrįstas eskizavimo įrankis ir detalių kūrimo darbo sritis leidžia tau bet kuriuo metu keisti bet kokį matmenį, neperkuriant modelio.
Daugelio darbo vietų aplinka
Specializuotos darbo vietos kietojo kūno modeliavimui, surinkimams, techniniams brėžiniams, FEM analizei ir dar daugiau vienoje programoje.
Standartinis formato palaikymas
Importuoti ir eksportuoti STEP, IGES, STL, DXF ir SVG failus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su kitais CAD įrankiais ir gamybos procesais.
Python scenarijų kūrimas
Automatizuok pasikartojančias užduotis, kurk pasirinktines makrokomandas ir naujas darbo sritis, naudodamas integruotą Python scenarijų variklį.
Kodėl verta naudoti FreeCAD Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu