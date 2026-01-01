Iki 69 % nuolaida FreeCAD

Įdiek FreeCAD vienu spustelėjimu.

Nemokamas parametrinis 3D CAD modeliuoklis, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės per KasmVNC, nereikalaujant jokio vietinio diegimo.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek FreeCAD vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su FreeCAD

„FreeCAD“ yra nemokamas ir atvirojo kodo parametrinis 3D CAD modeliuoklis, kurį naudoja inžinieriai, produktų dizaineriai ir architektai visame pasaulyje. Skirtingai nei tinkleliu pagrįsti įrankiai, „FreeCAD“ veikia su tikslia, apribojimais pagrįsta geometrija, todėl kiekvieną matmenį galima keisti bet kuriuo metu, neatkuriant modelio nuo nulio. Šis šablonas paleidžia „FreeCAD“ naršyklėje pasiekiamoje darbalaukio aplinkoje per „KasmVNC“, paversdamas bet kurį prie interneto prijungtą įrenginį galinga CAD darbo vieta.

Savarankiškai talpinant „FreeCAD“ savo VPS serveryje reiškia, kad tavo inžinerinė aplinka – įskaitant pasirinktines makrokomandas, dalių bibliotekas ir projekto failus – visada pasiekiama iš bet kurio įrenginio, nereikia tvarkyti programinės įrangos diegimų keliuose kompiuteriuose. Nuolatinė disko saugykla išsaugo visus tavo darbus po konteinerio atnaujinimų ir perkrovimų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės FreeCAD savybės

Prieiga naršyklėje

Visa FreeCAD darbalaukio versija, tiekiama per KasmVNC, pasiekiama iš bet kurios modernios naršyklės, nieko neįdiegiant vietoje.

Parametrinis modeliavimas

Apribojimais pagrįstas eskizavimo įrankis ir detalių kūrimo darbo sritis leidžia tau bet kuriuo metu keisti bet kokį matmenį, neperkuriant modelio.

Daugelio darbo vietų aplinka

Specializuotos darbo vietos kietojo kūno modeliavimui, surinkimams, techniniams brėžiniams, FEM analizei ir dar daugiau vienoje programoje.

Standartinis formato palaikymas

Importuoti ir eksportuoti STEP, IGES, STL, DXF ir SVG failus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su kitais CAD įrankiais ir gamybos procesais.

Python scenarijų kūrimas

Automatizuok pasikartojančias užduotis, kurk pasirinktines makrokomandas ir naujas darbo sritis, naudodamas integruotą Python scenarijų variklį.

Kodėl verta naudoti FreeCAD Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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