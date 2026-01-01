Įdiek SENAITE LIMS vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo laboratorijos informacijos valdymo sistema, apimanti visą analitinę darbo eigą nuo mėginių priėmimo iki ataskaitų paskelbimo.
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Ką gali kurti su SENAITE LIMS
SENAITE yra nemokama ir atvirojo kodo laboratorijos informacijos valdymo sistema, sukurta ant Plone aplikacijų serverio ir naudojama diagnostikos laboratorijų, biobankų, tyrimų centrų ir visuomenės sveikatos programų visame pasaulyje. Ji valdo visą analizės gyvavimo ciklą, įskaitant mėginių registraciją, darbo lapų planavimą, rezultatų įvedimą, patvirtinimą, paskelbimą ir sertifikatų generavimą.
Savarankiškai talpinant SENAITE VPS serveryje, jautrūs laboratorijos duomenys, instrumentų integracijos ir pacientų įrašai išlieka tiesioginėje organizacijos kontrolėje. Nėra mokesčių už licencijas pagal vartotojų skaičių, jokios priklausomybės nuo tiekėjo ir visapusiška prieiga prie išeities kodo auditui, pritaikymui ir reguliavimo reikalavimų atitikties darbams, tokiems kaip ISO/IEC 17025 akreditacija.
Pagrindinės SENAITE LIMS savybės
Analitinis darbo eiga
Mėginių, darbo lapų, analizių, patikros ir publikavimo valdymas per konfigūruojamą būsenų automatą, skirtą laboratorijos veiklai.
Instrumentų integracija
Importuokite rezultatus tiesiogiai iš laboratorinių prietaisų naudodami integruotas sąsajas, pašalindami rankinio duomenų perkėlimo klaidas.
Audito atsekamumas
Kiekvienas elektroninio įrašo pakeitimas sukuria nekintamą momentinę kopiją, kurioje automatiškai užfiksuojami vartotojas, IP adresas ir laiko žyma.
ISO 17025 paruošta
Procesų valdymas, vaidmenimis pagrįsti leidimai ir elektroniniai parašai padeda laboratorijoms siekiant ISO/IEC 17025 akreditacijos.
REST JSON API
Prijunk išorines ataskaitų sritis, verslo analitikos įrankius ir pacientų portalus prie SENAITE naudodamas integruotą REST JSON API.
Išplečiami priedai
Išplėsk funkcionalumą oficialiais priedais, skirtais saugyklai, pacientų valdymui, siuntimo laboratorijoms ir impress ataskaitoms.
Kodėl verta naudoti SENAITE LIMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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