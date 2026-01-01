Įdiek Apollo vienu spustelėjimu.
Realiuoju laiku veikiantis bendradarbiavimo genomo anotavimo redaktorius, sukurtas paskirstytoms biologinių tyrimų komandoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apollo
„Apollo“ yra pagrindinė atvirojo kodo platforma, skirta bendruomenės valdomai genomo anotacijai, sukurta Generic Model Organism Database (GMOD) projekto. Sukurta naudojant „JBrowse“ pagrindu veikiančią peržiūros programą, ji leidžia kuratoriams iš įvairių institucijų vienu metu redaguoti genų modelius, transkriptus ir ypatybes bendruose etaloniniuose genomuose – kiekvienas pakeitimas yra sekamas, priskiriamas ir iškart matomas bendradarbiams.
Savarankiškai talpinant „Apollo“ savo VPS serveryje, nuosavi anotacijos duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, o ne trečiųjų šalių serveriuose. Mokslinių tyrimų laboratorijos, konsorciumai ir biotechnologijų komandos gauna vieną autoritetingą anotacijų duomenų bazę, detalius leidimus kiekvienam organizmui ir kuravimo istoriją, kurią jos visiškai valdo – neperduodamos jautrių genominių duomenų išoriškai.
Pagrindinės Apollo savybės
Realaus laiko bendras redagavimas
Keli kuratoriai redaguoja tą patį genomą vienu metu, o pakeitimai akimirksniu transliuojami naudojant „WebSocket“ pagrindu veikiančią sinchronizaciją.
JBrowse varoma žiūryklė
Sukurta naudojant „JBrowse“ genomo naršyklę, suteikiant kuratoriams įprastą takelių naršymą, paiešką ir sekų vizualizaciją iš karto.
Organizmo lygio leidimai
Granuliuota prieiga pagal vaidmenis leidžia administratoriams priskirti skaitymo, rašymo arba administravimo teises kiekvienam organizmui ir kiekvienai vartotojų grupei.
Anotacijos istorija
Kiekvienas transkripto redagavimas, komentaras ir funkcijos pakeitimas yra registruojamas su autoriumi ir laiko žyma, palaikant visą audito ir anuliavimo darbo eigas.
GFF3 ir FASTA importavimas
Įkelkite etaloninius genomus ir esamas anotacijas naudodami standartinius bioinformatikos formatus, nereikalaujant jokio patentuoto konvertavimo.
Kodėl verta naudoti Apollo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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