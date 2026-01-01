Įdiek ArchivesSpace vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo archyvų informacijos valdymo sistema, skirta valdyti rankraščius, įrašus ir skaitmeninius objektus.
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Ką gali kurti su ArchivesSpace
„ArchivesSpace“ yra pagrindinė atvirojo kodo archyvų informacijos valdymo sistema, sukurta archyvarų archyvarams. Ji sujungia įsigijimą, tvarkymą, aprašymą ir viešąją paiešką į vieną programą, kuri palaiko visą archyvavimo gyvavimo ciklą – nuo pirminės dovanos iki prieigos internetu tyrėjams.
Savarankiškas „ArchivesSpace“ talpinimas tavo VPS serveryje leidžia išlaikyti paieškos priemones, įsigijimo įrašus ir lankytojų duomenis tavo institucijos kontrolėje, be mokesčių už įrašą ar priklausomybės nuo tiekėjo. Komplekte esanti darbuotojų sąsaja, viešosios prieigos portalas, REST API ir OAI-PMH galinis taškas suteikia tavo archyvui visapusišką aprašymo ir paieškos platformą iš karto.
Pagrindinės ArchivesSpace savybės
Archyvo aprašymas
Kurk ir valdyk išteklius, įsigijimus, archyvinius objektus ir skaitmeninius objektus pagal DACS, ISAD(G) ir ISAAR(CPF) standartus.
Viešas prieigos portalas
Tyrėjai naršo paieškos priemones, ieško kolekcijų ir peržiūri skaitmeninius objektus, naudodamiesi integruota viešąja atradimų sąsaja.
EAD ir MARCXML eksportas
Eksportuoti išteklių įrašus kaip EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS arba Dublin Core, kad būtų galima integruoti su paieškos sluoksniais ir konsorciumų katalogais.
OAI-PMH rinkimas
Atverti aprašomuosius metaduomenis per OAI-PMH, kad agregatoriai, tokie kaip DPLA ar Europeana, galėtų automatiškai rinkti kolekcijas.
REST API
Dokumentuotas JSON REST API užtikrina integracijas su skaitmeninio išsaugojimo sistemomis, ETL duomenų srautais ir individualizuotomis sąsajomis.
Kodėl verta naudoti ArchivesSpace Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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