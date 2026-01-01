Įdiek Crafty Controller vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio valdymo pultas, skirtas kurti, konfigūruoti ir valdyti kelis Minecraft Java ir Bedrock serverius iš vieno valdymo skydelio.
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Ką gali kurti su Crafty Controller
„Crafty Controller“ yra atvirojo kodo žiniatinklio GUI, skirtas „Minecraft Java“ ir „Bedrock“ serveriams valdyti iš vieno valdymo pulto. Jis pakeičia žongliravimą SSH sesijomis ir ekrano skirtukais į serverio tiesiogines konsoles, integruotą failų tvarkyklę, suplanuotas užduotis ir atsargines kopijas vienu paspaudimu – visa tai apjungta švarioje žiniatinklio sąsajoje su kelių vartotojų vaidmenimis pagrįsta prieiga.
Savo „Crafty“ talpinimas VPS serveryje leidžia tau visiškai valdyti savo pasaulius, įskiepių konfigūracijas ir žaidėjų duomenis aparatinėje įrangoje, kurią tu kontroliuoji. Gali paleisti naujus serverius iš populiarių „jar“ tipų – „vanilla“, „Paper“, „Spigot“, „Forge“ ir „Bedrock“ – nepalikdamas naršyklės ir dalytis ribotu administravimu su draugais ar moderatoriais, naudodamas smulkias teises.
Pagrindinės Crafty Controller savybės
Kelių serverių valdymas
Paleisk, stebėk ir valdyk kelis „Minecraft Java“ ir „Bedrock“ serverius lygiagrečiai iš vieno valdymo pulto.
Žiniatinklio konsolė
Stebėkite tiesioginius serverio žurnalus ir siųskite komandas iš naršyklės, su paieškos funkcija istorijoje ir spalvomis koduota išvestimi kiekvienam serveriui.
Suplanuotos užduotys
Automatizuok atsarginių kopijų kūrimą, perkrovimus ir komandų vykdymą pagal cron stiliaus tvarkaraščius, kad serveriai veiktų sklandžiai be rankinio įsikišimo.
Prieiga pagal vaidmenis
Apibrėžkite naudotojus su apribotomis teisėmis, kad moderatoriai ir bendruomenės nariai galėtų padėti valdyti serverius nenaudodami root prieigos ar slaptų prisijungimo duomenų.
Failų tvarkyklė
Naršyk, redaguok, įkelk ir atsisiųsk serverio failus – pasaulius, įskiepius, konfigūracijas – tiesiai naršyklėje, nenaudojant SSH ar SFTP klientų.
Kodėl verta naudoti Crafty Controller Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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