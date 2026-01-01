Iki 69 % nuolaida Crafty Controller

Įdiek Crafty Controller vienu spustelėjimu.

Žiniatinklio valdymo pultas, skirtas kurti, konfigūruoti ir valdyti kelis Minecraft Java ir Bedrock serverius iš vieno valdymo skydelio.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Crafty Controller vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Crafty Controller

„Crafty Controller“ yra atvirojo kodo žiniatinklio GUI, skirtas „Minecraft Java“ ir „Bedrock“ serveriams valdyti iš vieno valdymo pulto. Jis pakeičia žongliravimą SSH sesijomis ir ekrano skirtukais į serverio tiesiogines konsoles, integruotą failų tvarkyklę, suplanuotas užduotis ir atsargines kopijas vienu paspaudimu – visa tai apjungta švarioje žiniatinklio sąsajoje su kelių vartotojų vaidmenimis pagrįsta prieiga.

Savo „Crafty“ talpinimas VPS serveryje leidžia tau visiškai valdyti savo pasaulius, įskiepių konfigūracijas ir žaidėjų duomenis aparatinėje įrangoje, kurią tu kontroliuoji. Gali paleisti naujus serverius iš populiarių „jar“ tipų – „vanilla“, „Paper“, „Spigot“, „Forge“ ir „Bedrock“ – nepalikdamas naršyklės ir dalytis ribotu administravimu su draugais ar moderatoriais, naudodamas smulkias teises.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Crafty Controller savybės

Kelių serverių valdymas

Paleisk, stebėk ir valdyk kelis „Minecraft Java“ ir „Bedrock“ serverius lygiagrečiai iš vieno valdymo pulto.

Žiniatinklio konsolė

Stebėkite tiesioginius serverio žurnalus ir siųskite komandas iš naršyklės, su paieškos funkcija istorijoje ir spalvomis koduota išvestimi kiekvienam serveriui.

Suplanuotos užduotys

Automatizuok atsarginių kopijų kūrimą, perkrovimus ir komandų vykdymą pagal cron stiliaus tvarkaraščius, kad serveriai veiktų sklandžiai be rankinio įsikišimo.

Prieiga pagal vaidmenis

Apibrėžkite naudotojus su apribotomis teisėmis, kad moderatoriai ir bendruomenės nariai galėtų padėti valdyti serverius nenaudodami root prieigos ar slaptų prisijungimo duomenų.

Failų tvarkyklė

Naršyk, redaguok, įkelk ir atsisiųsk serverio failus – pasaulius, įskiepius, konfigūracijas – tiesiai naršyklėje, nenaudojant SSH ar SFTP klientų.

Kodėl verta naudoti Crafty Controller Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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