Iki 69 % nuolaida ClassQuiz

Įdiekite ClassQuiz vienu paspaudimu.

Atvirojo kodo „Kahoot“ alternatyva, skirta tiesioginėms daugelio žaidėjų klasės viktorinoms su vertinimu realiuoju laiku.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite ClassQuiz vienu paspaudimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ClassQuiz

„ClassQuiz“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama viktorinų platforma, skirta mokytojams, instruktoriams ir pedagogams, norintiems privatumą gerbiančios alternatyvos komercinėms klasės viktorinų paslaugoms. Žaidėjai prisijungia prie žaidimo įvesdami PIN kodą bet kuriame įrenginyje, atsako į klausimus realiuoju laiku ir po kiekvieno raundo mato tiesiogines lyderių lenteles.

Savarankiškai talpinant „ClassQuiz“ savo VPS serveryje, viktorinų turinys, studentų atsakymai ir paskyros duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, išvengiama mokesčių už kiekvieną vietą ir sistema veikia mokyklų tinkluose be išorinių priklausomybių. Sistemos komplektą sudaro API, foninis procesas, „PostgreSQL“, „Redis“ ir „Meilisearch“, skirti viktorinų paieškai.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ClassQuiz savybės

Daugelio žaidėjų realiuoju laiku

Organizuokite tiesiogines viktorinos sesijas, kuriose žaidėjai prisijungia naudodami PIN kodą ir atsako į sinchronizuotus klausimus per „WebSocket“ ryšį.

Viktorinos kūrimas

Kurk pasirenkamuosius, ABCD, diapazono, balsavimo ir teksto įvesties klausimus su paveikslėliais, laiko apribojimais ir kiekvieno atsakymo vertinimu taškais.

Viso teksto paieška

Atrask akimoju viešas viktorinas naudodami integruotą „Meilisearch“ indeksą, kuris reitinguoja rezultatus pagal pavadinimą, žymas ir aprašymą.

Savarankiškas privatumas

Saugok visus viktorinos duomenis, žaidėjų vardus ir atsakymus savo infrastruktūroje be trečiųjų šalių telemetrijos ar analizės.

Paveikslėlių saugykla

Pridėk nuotraukas prie klausimų, naudojant integruotą vietinę saugyklą, arba prijunk bet kokią su S3 suderinamą posistemę neribotai medijai.

Kodėl verta naudoti ClassQuiz Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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