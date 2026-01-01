Įdiekite ClassQuiz vienu paspaudimu.
Atvirojo kodo „Kahoot“ alternatyva, skirta tiesioginėms daugelio žaidėjų klasės viktorinoms su vertinimu realiuoju laiku.
Rinkis VPS planą ClassQuiz
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ClassQuiz
„ClassQuiz“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama viktorinų platforma, skirta mokytojams, instruktoriams ir pedagogams, norintiems privatumą gerbiančios alternatyvos komercinėms klasės viktorinų paslaugoms. Žaidėjai prisijungia prie žaidimo įvesdami PIN kodą bet kuriame įrenginyje, atsako į klausimus realiuoju laiku ir po kiekvieno raundo mato tiesiogines lyderių lenteles.
Savarankiškai talpinant „ClassQuiz“ savo VPS serveryje, viktorinų turinys, studentų atsakymai ir paskyros duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, išvengiama mokesčių už kiekvieną vietą ir sistema veikia mokyklų tinkluose be išorinių priklausomybių. Sistemos komplektą sudaro API, foninis procesas, „PostgreSQL“, „Redis“ ir „Meilisearch“, skirti viktorinų paieškai.
Pagrindinės ClassQuiz savybės
Daugelio žaidėjų realiuoju laiku
Organizuokite tiesiogines viktorinos sesijas, kuriose žaidėjai prisijungia naudodami PIN kodą ir atsako į sinchronizuotus klausimus per „WebSocket“ ryšį.
Viktorinos kūrimas
Kurk pasirenkamuosius, ABCD, diapazono, balsavimo ir teksto įvesties klausimus su paveikslėliais, laiko apribojimais ir kiekvieno atsakymo vertinimu taškais.
Viso teksto paieška
Atrask akimoju viešas viktorinas naudodami integruotą „Meilisearch“ indeksą, kuris reitinguoja rezultatus pagal pavadinimą, žymas ir aprašymą.
Savarankiškas privatumas
Saugok visus viktorinos duomenis, žaidėjų vardus ir atsakymus savo infrastruktūroje be trečiųjų šalių telemetrijos ar analizės.
Paveikslėlių saugykla
Pridėk nuotraukas prie klausimų, naudojant integruotą vietinę saugyklą, arba prijunk bet kokią su S3 suderinamą posistemę neribotai medijai.
Kodėl verta naudoti ClassQuiz Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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