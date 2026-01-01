Įdiek GLPI vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo IT išteklių valdymo ir pagalbos tarnybos platforma, skirta infrastruktūrai sekti ir palaikymo užklausoms valdyti.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) yra išsami atvirojo kodo IT paslaugų valdymo platforma, kuri sujungia turto inventorizavimą, pagalbos tarnybos bilietų valdymą, programinės įrangos licencijų sekimą ir pokyčių valdymą vienoje žiniatinklio programoje. Ji palaiko daugiau nei 70 kalbų ir įskiepių ekosistemą su daugiau nei 150 plėtinių, prisitaikydama prie bet kokio dydžio IT operacijų.
Savarankiškas GLPI talpinimas tavo VPS pašalina licencijavimo mokesčius už vartotoją ir jautrius IT infrastruktūros duomenis išlaiko organizacijos kontrolėje. Šis diegimas apima MariaDB patikimam saugojimui. Po diegimo užbaik sąrankos vedlį savo naršyklėje naudodamas duomenų bazės prisijungimo duomenis, rodomus diegimo metu.
Pagrindinės GLPI savybės
IT turto inventorius
Stebėkite serverius, darbo stotis, mobiliuosius įrenginius, tinklo įrangą ir programinės įrangos licencijas centralizuotame inventoriuje su automatiniu aptikimu.
Pagalbos tarnybos bilietų sistema
Valdyk naudotojų užklausas, incidentus ir pakeitimų užklausas, naudodamas pritaikomas darbo eigas, SLA stebėjimą ir el. pašto pranešimus.
Programinės įrangos licencijų valdymas
Stebėk licencijų naudojimą, sek atitiktį ir optimizuok programinės įrangos išlaidas visoje savo organizacijoje.
Žinynas
Dokumentuokite sprendimus ir kurkite savitarnos išteklius, kad vartotojai galėtų išspręsti dažnas problemas neatidarydami užklausų.
Įskiepių prekyvietė
Išplėskite GLPI su daugiau nei 150 bendruomenės įskiepių, apimančių integracijas, ataskaitų teikimą ir specializuotus ITSM darbo procesus.
Kodėl verta naudoti GLPI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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