Įdiekite DDNS Updater vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas dinaminio DNS atnaujintojas, kuris sinchronizuoja A ir AAAA įrašus tarp daugiau nei 40 DNS paslaugų teikėjų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DDNS Updater
DDNS Updater yra atvirojo kodo „Go“ paslauga, kuri palaiko DNS A ir AAAA įrašus nukreiptus į tinkamą IP adresą pas daugiau nei 40 DNS paslaugų teikėjų – „Cloudflare“, „Gandi“, „Namecheap“, „Hetzner“, „OVH“, „Hurricane Electric“, „DuckDNS“, „Google Domains“ ir daugelio kitų – iš vieno konfigūracijos failo. Jis veikia kaip agentas be grafinės sąsajos, kuriam reikalingas tik išorinis ryšys, o būsena matoma per konteinerio žurnalus arba per integruotą HTTP prietaisų skydelį, pasiekiamą per SSH prievado persiuntimą, kai nori peržiūrėti naršyklėje.
Savo VPS serveryje talpinant DDNS Updater, gauni stabilų, visada veikiantį agentą, kuris gali atnaujinti DNS įrašus namų maršrutizatoriams, daiktų interneto (IoT) šliuzams, antriniams serveriams ar bet kuriam kitam galiniam įrenginiui, kurio viešasis IP adresas keičiasi. Paslaugų teikėjo kredencialai ir atnaujinimo logika lieka tavo infrastruktūroje, o vienas egzempliorius gali lygiagrečiai valdyti įrašus, apimančius kelis domenus ir paslaugų teikėjus.
Pagrindinės DDNS Updater savybės
40+ DNS teikėjų
Atnaujink įrašus „Cloudflare“, „Gandi“, „Namecheap“, „Hetzner“, „OVH“, „Google Domains“, „DuckDNS“, „NoIP“, „Hurricane Electric“ ir dešimtyse kitų iš vienos vietos.
Reguliarūs patikrinimai
Konfigūruojamas apklausos dažnis su atvėsimo langais, kad viešasis IP būtų gaunamas ir įrašai atnaujinami tik tada, kai to tikrai reikia.
IPv4 ir IPv6
Vienu metu stebi ir A, ir AAAA įrašus, sklandžiai pereidamas prie atsarginio varianto, kai aukštesniojo lygio ryšiu pasiekiama tik viena adresų šeima.
Integruotas būsenos prietaisų skydelis
Tik vietinis, tik skaitymui skirtas prietaisų skydelis rodo dabartinę įrašo būseną, paskutinio atnaujinimo laiką, nustatytą IP adresą ir įrašų klaidas, kai pasiekiamas per SSH prievado persiuntimą.
Daugelio tiekėjų IP gavimas
Viešasis IP adresas nustatomas derinant kelis HTTP ir DNS pagrindu veikiančius teikėjus, todėl vienas tiekėjo sutrikimas neužblokuoja visų atnaujinimų.
Pranešimai per shoutrrr
Pasirenkama „shoutrrr“ integracija siunčia įspėjimus į „Discord“, „Slack“, „Telegram“ arba el. paštą, kai atnaujinimas nepavyksta arba aptinkamas IP adreso pasikeitimas.
Kodėl verta naudoti DDNS Updater Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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