Iki 69 % nuolaida DDNS Updater

Įdiekite DDNS Updater vienu spustelėjimu.

Lengvas, savarankiškai talpinamas dinaminio DNS atnaujintojas, kuris sinchronizuoja A ir AAAA įrašus tarp daugiau nei 40 DNS paslaugų teikėjų.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite DDNS Updater vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DDNS Updater

DDNS Updater yra atvirojo kodo „Go“ paslauga, kuri palaiko DNS A ir AAAA įrašus nukreiptus į tinkamą IP adresą pas daugiau nei 40 DNS paslaugų teikėjų – „Cloudflare“, „Gandi“, „Namecheap“, „Hetzner“, „OVH“, „Hurricane Electric“, „DuckDNS“, „Google Domains“ ir daugelio kitų – iš vieno konfigūracijos failo. Jis veikia kaip agentas be grafinės sąsajos, kuriam reikalingas tik išorinis ryšys, o būsena matoma per konteinerio žurnalus arba per integruotą HTTP prietaisų skydelį, pasiekiamą per SSH prievado persiuntimą, kai nori peržiūrėti naršyklėje.

Savo VPS serveryje talpinant DDNS Updater, gauni stabilų, visada veikiantį agentą, kuris gali atnaujinti DNS įrašus namų maršrutizatoriams, daiktų interneto (IoT) šliuzams, antriniams serveriams ar bet kuriam kitam galiniam įrenginiui, kurio viešasis IP adresas keičiasi. Paslaugų teikėjo kredencialai ir atnaujinimo logika lieka tavo infrastruktūroje, o vienas egzempliorius gali lygiagrečiai valdyti įrašus, apimančius kelis domenus ir paslaugų teikėjus.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DDNS Updater savybės

40+ DNS teikėjų

Atnaujink įrašus „Cloudflare“, „Gandi“, „Namecheap“, „Hetzner“, „OVH“, „Google Domains“, „DuckDNS“, „NoIP“, „Hurricane Electric“ ir dešimtyse kitų iš vienos vietos.

Reguliarūs patikrinimai

Konfigūruojamas apklausos dažnis su atvėsimo langais, kad viešasis IP būtų gaunamas ir įrašai atnaujinami tik tada, kai to tikrai reikia.

IPv4 ir IPv6

Vienu metu stebi ir A, ir AAAA įrašus, sklandžiai pereidamas prie atsarginio varianto, kai aukštesniojo lygio ryšiu pasiekiama tik viena adresų šeima.

Integruotas būsenos prietaisų skydelis

Tik vietinis, tik skaitymui skirtas prietaisų skydelis rodo dabartinę įrašo būseną, paskutinio atnaujinimo laiką, nustatytą IP adresą ir įrašų klaidas, kai pasiekiamas per SSH prievado persiuntimą.

Daugelio tiekėjų IP gavimas

Viešasis IP adresas nustatomas derinant kelis HTTP ir DNS pagrindu veikiančius teikėjus, todėl vienas tiekėjo sutrikimas neužblokuoja visų atnaujinimų.

Pranešimai per shoutrrr

Pasirenkama „shoutrrr“ integracija siunčia įspėjimus į „Discord“, „Slack“, „Telegram“ arba el. paštą, kai atnaujinimas nepavyksta arba aptinkamas IP adreso pasikeitimas.

Kodėl verta naudoti DDNS Updater Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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